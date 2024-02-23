Президент Эквадора объяснил отказ передать США советскую технику

Эквадор принял решение не передавать старую советскую технику в США, так как Штаты открыто признали, что собираются использовать её в конфликте на Украине. Об этом заявил эквадорский президент Даниэль Нобоа в разговоре с испаноязычным телеканалом CNN.

"К нашему удивлению, США публично сообщили, что это оружие будет использоваться в вооружённом конфликте на Украине, а мы не хотим быть частью этого", — сказал он, добавив, что до этого не был в курсе о намерениях американцев относительно техники.