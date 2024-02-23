Президент Эквадора объяснил отказ передать США советскую технику
Президент Нобоа: Эквадор не передаст США технику для использования на Украине
Эквадор принял решение не передавать старую советскую технику в США, так как Штаты открыто признали, что собираются использовать её в конфликте на Украине. Об этом заявил эквадорский президент Даниэль Нобоа в разговоре с испаноязычным телеканалом CNN.
"К нашему удивлению, США публично сообщили, что это оружие будет использоваться в вооружённом конфликте на Украине, а мы не хотим быть частью этого", — сказал он, добавив, что до этого не был в курсе о намерениях американцев относительно техники.
Глава Эквадора признал, что позиция России, высказавшей возмущение в связи с планами передачи техники и назвавшей их нарушением контрактов, была абсолютно справедливой и его государство не станет отправлять третьей стороне оружие, которое будет применяться в украинском конфликте. Политик напомнил, что Москва — третий по важности торговый партнёр Кито, а Эквадор не желает прославиться как страна, где нарушают международные договоры.
Напомним, в январе стало известно о договоре между США и Эквадором, в рамках которого южноамериканское государство передало бы Штатам старую советскую технику, получив взамен новое американское оборудование на сумму в 200 миллионов долларов. На ситуацию отреагировали в Посольстве РФ, указав, что в вооружениях советского образца нуждаются вовсе не США, а Украина. В конце января появилась информация о том, что эквадорский президент Нобоа вопреки предупреждениям Москвы всё же передаст Штатам технику, которую он сам назвал "металлоломом". Однако 17 февраля посол РФ в Эквадоре заявил, что власти страны изменили своё решение, а 19 февраля это официально подтвердил глава эквадорского МИД.
X / @DanielNoboaOk