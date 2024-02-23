В США представили сценарий СВО с капитуляцией Украины
Профессор США Миршаймер считает, что ВС РФ возьмут под контроль много территорий
Россия возьмёт под контроль ещё больше территорий перед переговорами. Обложка © ТАСС / Александр Река
Россия продолжит брать под контроль всё новые и новые земли в ходе СВО, в результате чего Украина будет вынуждена капитулировать. Об этом сказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Global Times.
"Думаю, реальные боевые действия не продлятся до 2025 года. Русские возьмут под контроль ещё больше территории, чем контролируют сейчас, и наступит перемирие", — поделился он.
По его словам, на этом Запад вряд ли успокоится и, скорее всего, продолжит провокации в сторону России и попытки раскачать ситуацию на территории новых российских регионов.
Напомним, Вооружённые силы РФ взяли очередной рубеж, освободив Авдеевку 17 февраля. На зданиях коксохимического завода водружены российские флаги. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов с успешным завершением битвы за город. Отличившимся при операции военнослужащим вручили награды. Жители Авдеевки признались, что с нетерпением ждали прихода россиян, а также рассказали о зверствах ВСУ в городе.