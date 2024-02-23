В США представили сценарий СВО с капитуляцией Украины Профессор США Миршаймер считает, что ВС РФ возьмут под контроль много территорий 23 февраля, 08:33 Россия возьмёт под контроль ещё больше территорий перед переговорами. Обложка © ТАСС / Александр Река

Россия продолжит брать под контроль всё новые и новые земли в ходе СВО, в результате чего Украина будет вынуждена капитулировать. Об этом сказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Global Times.

"Думаю, реальные боевые действия не продлятся до 2025 года. Русские возьмут под контроль ещё больше территории, чем контролируют сейчас, и наступит перемирие", — поделился он.

По его словам, на этом Запад вряд ли успокоится и, скорее всего, продолжит провокации в сторону России и попытки раскачать ситуацию на территории новых российских регионов.

Авторы Татьяна Миссуми