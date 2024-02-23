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В США представили сценарий СВО с капитуляцией Украины

Профессор США Миршаймер считает, что ВС РФ возьмут под контроль много территорий

23 февраля, 08:33
Россия возьмёт под контроль ещё больше территорий перед переговорами. Обложка © ТАСС / Александр Река

Россия возьмёт под контроль ещё больше территорий перед переговорами. Обложка © ТАСС / Александр Река

Россия продолжит брать под контроль всё новые и новые земли в ходе СВО, в результате чего Украина будет вынуждена капитулировать. Об этом сказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Global Times.

"Думаю, реальные боевые действия не продлятся до 2025 года. Русские возьмут под контроль ещё больше территории, чем контролируют сейчас, и наступит перемирие", — поделился он.

По его словам, на этом Запад вряд ли успокоится и, скорее всего, продолжит провокации в сторону России и попытки раскачать ситуацию на территории новых российских регионов.

Ключ к взлому фронта ВСУ: Куда двинется Армия России после Авдеевки
Ключ к взлому фронта ВСУ: Куда двинется Армия России после Авдеевки

Напомним, Вооружённые силы РФ взяли очередной рубеж, освободив Авдеевку 17 февраля. На зданиях коксохимического завода водружены российские флаги. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов с успешным завершением битвы за город. Отличившимся при операции военнослужащим вручили награды. Жители Авдеевки признались, что с нетерпением ждали прихода россиян, а также рассказали о зверствах ВСУ в городе.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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