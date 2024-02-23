В Москве прогремел торжественный салют в честь Дня защитника Отечества

В Москве по полной отметили День защитника Отечества. В честь 23 Февраля праздничные салюты озарили небо нескольких районов столицы.

Ежегодно в честь главного мужского праздника в российской столице проводятся различные мероприятия. И если концерты и выставки сопровождают практически любой праздник, то вот салют является чем-то более редким. Однако этим вечером жители и гости столицы всё же смогли насладиться красочным представлением.