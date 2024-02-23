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23 февраля, 18:56

В Москве прогремел торжественный салют в честь Дня защитника Отечества

В Москве по полной отметили День защитника Отечества. В честь 23 Февраля праздничные салюты озарили небо нескольких районов столицы.

Торжественный салют в Москве в честь Дня защитника Отечества. Видео © Life.ru

Ежегодно в честь главного мужского праздника в российской столице проводятся различные мероприятия. И если концерты и выставки сопровождают практически любой праздник, то вот салют является чем-то более редким. Однако этим вечером жители и гости столицы всё же смогли насладиться красочным представлением.

Профессор раскрыл неожиданные факты о Дне защитника Отечества
Профессор раскрыл неожиданные факты о Дне защитника Отечества

Как уже рассказывал Life.ru, сегодня в России традиционно отмечается День защитника Отечества. Как отметил президент РФ Владимир Путин, этот день уже давно стал народным праздником. Глава государства поздравил с 23 Февраля всех защитников, а также возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. В свою очередь военнослужащие не забыли о тех, кто сегодня помогает фронту в тылу. В этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил ордена и медали отличившимся в зоне СВО солдатам.

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Life.ru

Александра Мышляева
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