Два летательных аппарата упали в Каневском районе Краснодарского края

Два летательных аппарата потерпели крушение в Каневском районе Краснодарского края. В результате падения произошёл пожар на площади 250 квадратных метров. Об этом сообщил оперштаб региона.

"Около 20:00 в районе хутора Трудовая Армения Каневского района произошло падение двух летательных аппаратов. По прибытии пожарных подразделений установлено, что горят летательный аппарат и камыш, площадь пожара примерно 250 квадратных метров", — говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что угрозы жилым домам в результате ЧП нет. Пострадавших и жертв среди жителей хутора также удалось избежать. В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители и экстренные службы, в тушении пожара задействовано 40 человек и 14 единиц техники.