Два летательных аппарата упали в Каневском районе Краснодарского края
Два летательных аппарата потерпели крушение в Каневском районе Краснодарского края. В результате падения произошёл пожар на площади 250 квадратных метров. Об этом сообщил оперштаб региона.
"Около 20:00 в районе хутора Трудовая Армения Каневского района произошло падение двух летательных аппаратов. По прибытии пожарных подразделений установлено, что горят летательный аппарат и камыш, площадь пожара примерно 250 квадратных метров", — говорится в сообщении.
В оперштабе добавили, что угрозы жилым домам в результате ЧП нет. Пострадавших и жертв среди жителей хутора также удалось избежать. В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители и экстренные службы, в тушении пожара задействовано 40 человек и 14 единиц техники.
В ЕДДС Каневского района также обратились к жителям с просьбой не публиковать в Сети фото и видео с места ЧП и доверять только официальным источникам информации.
В начале этого года всю страну поверг в шок другой авиаинцидент. 24 января в Корочанском районе Белгородской области упал сбитый ВСУ российский военно-транспортный самолёт Ил-76, на борту которого в тот момент находились 65 украинских военнопленных, а также трое российских сопровождающих и шесть членов экипажа. Все погибли. Возбуждено уголовное дело о теракте. Следствие установило, что борт сбили из американского ЗРК Patriot, стоящего на вооружении ВСУ. Кроме того, как выяснили СМИ, в его расчёте могли быть граждане США.
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