Регион

Уведомления отключены

Новости
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

В США заговорили о выходе из ООН на фоне конфликта Израиля с ХАМАС

Власти Тульской области сообщили о третьем за сутки сбитом украинском БПЛА

Огромное нефтяное пятно появилось в Красном море после атаки хуситов на сухогруз

БПЛА мог вызвать пожар в цеху Новолипецкого металлургического комбината

Истребители осуществили перехват неизвестного аэростата на западе США

NBC: Сумма штрафа по делу Трампа о мошенничестве выросла почти на $100 млн

Прокололся на мелочи: Экс-канцлер Австрии Курц получил условный срок за одно СМС

Бундестаг разрешил немцам выращивать и хранить каннабис вслед за украинцами

На Кубани загорелся камыш после падения одного летательного аппарата

Сёстры-гимнастки Дина и Арина Аверины завершили спортивную карьеру

"Би-2" прекратила продажу мерча после скандала в Таиланде

Группа "Би-2" остановила продажи мерча с 20 января на фоне ареста в Таиланде

24 февраля, 08:44
Солист рок-группы "Би-2" Лёва* (Егор Бортник*). Обложка © ТАСС / IMAGO / Konstantin Sednev

Солист рок-группы "Би-2" Лёва* (Егор Бортник*). Обложка © ТАСС / IMAGO / Konstantin Sednev

Группа "Би-2" прекратила продажу сувенирной продукции (футболки, худи, значки и т.п.), соответствующий сайт и аккаунты в соцсетях не работают с 20 января. Об этом сообщает Mash.

"Сайт временно недоступен, приносим извинения за неудобства!" — указано на главной странице сайта.

Долгое время за продажу мерчей отвечал магазин BDVA. Товары доставлялись по России и за границу, средняя стоимость одной футболки доходила до 3 тысяч рублей. Осенью прошлого года магазин неожиданно объявил о распродаже и отдал почти всю продукцию со скидкой в 60%. После этого новых товаров не появлялось, а в конце января этого года сайт и вовсе "замолчал".

Поклонники уверены, что музыкантам после скандала с задержанием в Турции и отменой последующих концертов просто не до бизнеса с сувениркой. Но некоторые полагают, что у "Би-2" начались конкретные денежные проблемы, поэтому вкладывать в магазин попросту нечего. Тем более что после оскорблений и хамства участников группы в сторону россиян, а также осуждения СВО ряды поклонников заметно поредели.

"Би-2" предложили пойти по стопам Киркорова, чтобы не остаться без штанов
"Би-2" предложили пойти по стопам Киркорова, чтобы не остаться без штанов

Напомним, группа "Би-2" переживает не самые лучшие времена после отъезда из России. В январе этого года участников коллектива в полном составе арестовали в Таиланде. Им выписали штраф за несанкционированное выступление и отправили в тюрьму. Через неделю музыкантов депортировали в Израиль. Затем были отменены их концерты в Дубае и турецком Кемере.

* Включён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!