"Би-2" прекратила продажу мерча после скандала в Таиланде Группа "Би-2" остановила продажи мерча с 20 января на фоне ареста в Таиланде 24 февраля, 08:44 Солист рок-группы "Би-2" Лёва* (Егор Бортник*). Обложка © ТАСС / IMAGO / Konstantin Sednev

Группа "Би-2" прекратила продажу сувенирной продукции (футболки, худи, значки и т.п.), соответствующий сайт и аккаунты в соцсетях не работают с 20 января. Об этом сообщает Mash.

"Сайт временно недоступен, приносим извинения за неудобства!" — указано на главной странице сайта.

Долгое время за продажу мерчей отвечал магазин BDVA. Товары доставлялись по России и за границу, средняя стоимость одной футболки доходила до 3 тысяч рублей. Осенью прошлого года магазин неожиданно объявил о распродаже и отдал почти всю продукцию со скидкой в 60%. После этого новых товаров не появлялось, а в конце января этого года сайт и вовсе "замолчал".

Поклонники уверены, что музыкантам после скандала с задержанием в Турции и отменой последующих концертов просто не до бизнеса с сувениркой. Но некоторые полагают, что у "Би-2" начались конкретные денежные проблемы, поэтому вкладывать в магазин попросту нечего. Тем более что после оскорблений и хамства участников группы в сторону россиян, а также осуждения СВО ряды поклонников заметно поредели.

* Включён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Авторы Татьяна Миссуми