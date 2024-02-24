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24 февраля, 11:21

"Русские засекли с воздуха и уничтожили": В США раскрыли ещё одну потерю ВСУ в Авдеевке

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: ВС РФ уничтожили бойцов "Азова"* в Авдеевке

Во время освобождения Авдеевки Российская армия уничтожила элитных боевиков "Азова"*. Батальон отправил туда новоиспечённый главком ВСУ Александр Сырский, рассказал бывший сотрудник ЦРУ Рэй Макговерн.

"Сырский немедленно отправил элитное подразделение, неонацистский батальон "Азов"*, с целью помочь войскам в Авдеевке. И что же с ними произошло? Русские их засекли с воздуха и уничтожили", — рассказал Макговерн в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.

По мнению экс-аналитика, после освобождения Авдеевки Россия фактически выиграла украинский конфликт и шансов на улучшение ситуации для Киева практически не осталось на фоне дефицита боеприпасов и военного персонала ВСУ.

Жительница Авдеевки со страхом вспомнила зверства ВСУ "под допингом"
Жительница Авдеевки со страхом вспомнила зверства ВСУ "под допингом"

Напомним, российские военнослужащие освободили Авдеевку 17 февраля. Президент РФ Владимир Путин поздравил бойцов с успешным завершением битвы за город. Отличившимся при операции военнослужащим вручили награды. Сейчас на местах боёв работают сапёры. А накануне Life.ru сообщал, что жителям населённого пункта уже начали вручать паспорта РФ.

* Запрещённая в России террористическая организация.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Александра Мышляева
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