"Русские засекли с воздуха и уничтожили": В США раскрыли ещё одну потерю ВСУ в Авдеевке
Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: ВС РФ уничтожили бойцов "Азова"* в Авдеевке
Во время освобождения Авдеевки Российская армия уничтожила элитных боевиков "Азова"*. Батальон отправил туда новоиспечённый главком ВСУ Александр Сырский, рассказал бывший сотрудник ЦРУ Рэй Макговерн.
"Сырский немедленно отправил элитное подразделение, неонацистский батальон "Азов"*, с целью помочь войскам в Авдеевке. И что же с ними произошло? Русские их засекли с воздуха и уничтожили", — рассказал Макговерн в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.
По мнению экс-аналитика, после освобождения Авдеевки Россия фактически выиграла украинский конфликт и шансов на улучшение ситуации для Киева практически не осталось на фоне дефицита боеприпасов и военного персонала ВСУ.
Напомним, российские военнослужащие освободили Авдеевку 17 февраля. Президент РФ Владимир Путин поздравил бойцов с успешным завершением битвы за город. Отличившимся при операции военнослужащим вручили награды. Сейчас на местах боёв работают сапёры. А накануне Life.ru сообщал, что жителям населённого пункта уже начали вручать паспорта РФ.
* Запрещённая в России террористическая организация.
ТАСС / Сергей Мальгавко