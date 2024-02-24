Во время освобождения Авдеевки Российская армия уничтожила элитных боевиков "Азова"*. Батальон отправил туда новоиспечённый главком ВСУ Александр Сырский, рассказал бывший сотрудник ЦРУ Рэй Макговерн.

"Сырский немедленно отправил элитное подразделение, неонацистский батальон "Азов"*, с целью помочь войскам в Авдеевке. И что же с ними произошло? Русские их засекли с воздуха и уничтожили", — рассказал Макговерн в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.

По мнению экс-аналитика, после освобождения Авдеевки Россия фактически выиграла украинский конфликт и шансов на улучшение ситуации для Киева практически не осталось на фоне дефицита боеприпасов и военного персонала ВСУ.