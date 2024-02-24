Шойгу скорбит из-за скоропостижной смерти председателя Верховного суда

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева, который умер накануне ночью. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной Вячеслава Михайловича Лебедева. Это большая утрата для всех, кто знал и работал под его руководством", — заметил министр обороны.