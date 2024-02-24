Шойгу скорбит из-за скоропостижной смерти председателя Верховного суда
Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью председателя Верховного суда
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева, который умер накануне ночью. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной Вячеслава Михайловича Лебедева. Это большая утрата для всех, кто знал и работал под его руководством", — заметил министр обороны.
Шойгу назвал Лебедева высочайшим профессионалом и талантливым руководителем, который пользовался заслуженным и непререкаемым авторитетом. Его уважали и ценили за компетентность и принципиальность, отметил он. По мнению главы Минобороны, Лебедев многое сделал для развития российской судебной системы и военных судов. Искренне разделяю тяжесть невосполнимой утраты, заключил он.
Как уже сообщал Life.ru, сегодня утром стало известно о смерти 80-летнего председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева. Он страдал от проблем с сердцем и онкологического заболевания. Последний раз его видели на публике 6 февраля, когда Лебедев общался с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства уже выразил соболезнования и поддержал его родных тёплыми словами. Лебедев занимал пост с 1989 года. Исполняющим обязанности главы Верховного суда РФ после его смерти временно назначен Пётр Серков.
ТАСС / Александр Щербак