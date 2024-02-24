G7 хочет принудить Россию компенсировать Украине все убытки
Страны "Большой семёрки" намерены заставить Россию компенсировать убытки Украине из замороженных активов. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7 по завершении саммита, который прошёл в онлайн-формате из Киева по инициативе премьер-министра Италии Джорджи Мелони.
"Мы полны решимости обеспечить полную подотчётность и поддерживаем Украину в получении компенсации за убытки в результате агрессии России. Мы подтверждаем, что, в соответствии с нашими правовыми системами, российские суверенные активы в наших юрисдикциях останутся заморожены до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, причинённый Украине", — сказано в заявлении.
Лидеры G7 добавили, что просят своих министров предоставить варианты использования российских активов для поддержки Незалежной в соответствии с международным правом.
Как сообщал Life, в начале года ЕС поддержал решение об использовании доходов от замороженных активов РФ на помощь Украине. О желании получить эти деньги говорил и Зеленский. В Совфеде сочли бандитизмом стремление заполучить чужое, а МВФ предостерёг Запад от поспешной конфискации активов России из-за возможных рисков. Между тем международные банки призвали Британию разработать правовые принципы.
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