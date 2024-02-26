"Если я погибну, то меня убили": Жившая в подъезде москвичка заявила об угрозах убийством

Москвичка Елена Каминская, которая была вынуждена жить в подъезде из-за неудачной сдачи жилья в аренду, решила взять своё жильё штурмом, пока квартирантов не было дома. Как пишет kp.ru, после этого ей поступили угрозы убийством.

По её словам, она вскрыла дверь квартиры, в которой прописаны ещё и трое её детей, и сменила замки. После этого она позвонила в СМИ и правоохранителям, чтобы предупредить, что на её жизнь может быть совершено покушение.

"Если я погибну, то меня убили. Они стоят за дверью, хотят ломать замок. А меня "за борт", с балкона 17-го этажа. Мол, невменяемая, сама упала. Но вы так и знайте: я просто хочу, чтобы мои дети жили дома", — заявила Каминская в телефонном разговоре со СМИ.