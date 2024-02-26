"Если я погибну, то меня убили": Жившая в подъезде москвичка заявила об угрозах убийством
Kp.ru: Жившая в подъезде москвичка заявила об угрозах убийством от квартирантов
Елена Каминская. Обложка © Предоставлено сайту kp.ru
Москвичка Елена Каминская, которая была вынуждена жить в подъезде из-за неудачной сдачи жилья в аренду, решила взять своё жильё штурмом, пока квартирантов не было дома. Как пишет kp.ru, после этого ей поступили угрозы убийством.
По её словам, она вскрыла дверь квартиры, в которой прописаны ещё и трое её детей, и сменила замки. После этого она позвонила в СМИ и правоохранителям, чтобы предупредить, что на её жизнь может быть совершено покушение.
"Если я погибну, то меня убили. Они стоят за дверью, хотят ломать замок. А меня "за борт", с балкона 17-го этажа. Мол, невменяемая, сама упала. Но вы так и знайте: я просто хочу, чтобы мои дети жили дома", — заявила Каминская в телефонном разговоре со СМИ.
Что касается квартирантов, то им сейчас приходится жить у подъезда Каминской в машинах. В пресс-службе московского МВД в свою очередь рассказали, что пока за помощью к ним не обращались.
Как уже рассказывал Life.ru, общественность повергла в шок странная история о том, как москвичка с тремя детьми переехала в подъезд и сдала квартиру, получив от арендаторов более миллиона рублей. Позже женщину с ребятами переселили в соцгостиницу. Соцзащита пообещала помочь многодетной семье. Как впоследствии выяснилось, арендатором квартиры в ЖК "Сиреневый парк", которую на полгода сдала многодетная москвичка, оказался беженец с Украины, находящийся под домашним арестом.