Названа ошеломляющая сумма, застрявшая в "Киви кошельках" россиян

В виртуальных кошельках "Киви банка" хранится 4,4 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов (АСВ), назначенного в качестве временной администрации кредитно-финансовой организации.

"Агентство по страхованию вкладов, назначенное временной администрацией "Киви банка" (АО), выявило в нём порядка 9,3 млн электронных кошельков с общей суммой средств 4,4 млрд рублей", — рассказали там.