Названа ошеломляющая сумма, застрявшая в "Киви кошельках" россиян
АСВ: В виртуальных кошельках "Киви банка" хранится 4,4 миллиарда рублей
Офис "Киви банка". Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук
В виртуальных кошельках "Киви банка" хранится 4,4 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов (АСВ), назначенного в качестве временной администрации кредитно-финансовой организации.
"Агентство по страхованию вкладов, назначенное временной администрацией "Киви банка" (АО), выявило в нём порядка 9,3 млн электронных кошельков с общей суммой средств 4,4 млрд рублей", — рассказали там.
Анонимных среди них 1,3 миллиона, где лежит 277 миллионов рублей. В АСВ подтвердили, что у банка хватит активов для расчётов, в том числе по электронным кошелькам.
Напомним, Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка" 21 февраля. Соответствующее решение регулятор принял впервые за почти два года. Оно обосновывается в том числе систематическим нарушением организацией законодательства по противодействию легализации преступных доходов. Сразу после этой новости стали недоступны пополнение "Киви кошелька" и связанная с банком платёжная система Contact, а офисы кредитно-финансовой организации закрылись. Тем временем вкладчиков призывают обращаться за выплатами в АСВ.