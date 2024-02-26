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26 февраля, 17:27

Путину докладывают об успехах российских военных в режиме онлайн, заявили в Кремле

Песков: Путину оперативно докладывают об успехах российских военных в зоне СВО

Российскому лидеру Владимиру Путину оперативно докладывают об успехах наших военных в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президенту докладывают о ситуации на фронте в режиме онлайн. Абсолютно естественно, всё это становится известно моментально президенту, Верховному главнокомандующему", — подчеркнул он в беседе с журналистами.

Говоря о том, могут ли недавние успехи российских военных повлиять на сроки СВО, представитель Кремля призвал "не забегать далеко". Песков указал, что ежедневно ведётся напряжённая работа, и пожелал успехов нашим бойцам.

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17 февраля Российская армия освободила Авдеевку. К настоящему моменту зачистка населённого пункта завершена. А вечером 20 февраля стало известно об окончательном освобождении Крынок Херсонской области. 26 февраля в ДНР подтвердили уничтожение первого американского танка Abrams в районе Авдеевки. Поразили технику российские военные 15-й отдельной мотострелковой бригады. Вслед за этим ВС РФ впервые уничтожили шведскую САУ Archer.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Никита Осипов
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