Путину докладывают об успехах российских военных в режиме онлайн, заявили в Кремле
Песков: Путину оперативно докладывают об успехах российских военных в зоне СВО
Российскому лидеру Владимиру Путину оперативно докладывают об успехах наших военных в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президенту докладывают о ситуации на фронте в режиме онлайн. Абсолютно естественно, всё это становится известно моментально президенту, Верховному главнокомандующему", — подчеркнул он в беседе с журналистами.
Говоря о том, могут ли недавние успехи российских военных повлиять на сроки СВО, представитель Кремля призвал "не забегать далеко". Песков указал, что ежедневно ведётся напряжённая работа, и пожелал успехов нашим бойцам.
17 февраля Российская армия освободила Авдеевку. К настоящему моменту зачистка населённого пункта завершена. А вечером 20 февраля стало известно об окончательном освобождении Крынок Херсонской области. 26 февраля в ДНР подтвердили уничтожение первого американского танка Abrams в районе Авдеевки. Поразили технику российские военные 15-й отдельной мотострелковой бригады. Вслед за этим ВС РФ впервые уничтожили шведскую САУ Archer.
ТАСС / Алексей Коновалов