Власти Испании с первых дней знали о нахождении лётчика-перебежчика Кузьминова в стране

Власти Испании "с первого дня" были в курсе, что в страну прибыл перебежчик из РФ Максим Кузьминов, который угнал вертолёт на Украину в 2023-м. Об этом пишет газета Mundo, ссылаясь на чиновников. При этом министр обороны Испании Маргарита Роблес ещё на прошлой неделе заявляла обратное.