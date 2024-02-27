Власти Испании с первых дней знали о нахождении лётчика-перебежчика Кузьминова в стране
Mundo: Испанские власти изначально знали о присутствии лётчика Кузьминова в стране
Лётчик-перебежчик Максим Кузьминов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / m.a.k.s.k.u.z.m.i.n
Власти Испании "с первого дня" были в курсе, что в страну прибыл перебежчик из РФ Максим Кузьминов, который угнал вертолёт на Украину в 2023-м. Об этом пишет газета Mundo, ссылаясь на чиновников. При этом министр обороны Испании Маргарита Роблес ещё на прошлой неделе заявляла обратное.
"Мадрид с первого дня знал о присутствии в Испании пилота", — утверждают чиновники.
По данным источников, Кузьминов "наделал много шума" со средствами, которыми распоряжался.
Напомним, о смерти 33-летнего Максима Кузьминова стало известно 19 февраля. Его тело с пулевыми ранениями нашли в испанском муниципалитете Вильяхойоса, куда, по данным местных СМИ, он прибыл всего за несколько дней до расправы. Причём предатель использовал поддельные документы на имя погибшего ополченца из Донбасса. Виновников ищут. В свою очередь, агент недвижимости Ана Мария рассказала, что Кузьминов мог арендовать жильё в Испании только по серой схеме, например через взятку или неких знакомых.