Центробанк впервые опубликовал протокол по итогам заседания по ключевой ставке

ЦБ впервые разместил протокол после заседания 16 февраля, на котором обсуждалась ключевая ставка. Такой документ аналогичен тем, что создаются по итогам собраний Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной резервной системы (ФРС) США. Он называется FOMC Meeting Minutes или, по-другому, — "минутки" ФРС.

Напомним, на заседании 16 февраля регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Члены совета директоров ЦБ обсуждали устойчивость замедления инфляции, рост Валового внутреннего продукта (ВВП) и напряжённость на рынке труда. Рассматривался и вариант повышения ставки до 17%. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщала, что сценарий с ещё одним раундом ужесточения обсуждался, однако она не привела подробностей.

В резюме встречи говорится, что инфляционное давление постепенно снижается, и на это повлияло более строгая денежно-кредитная политика. Участники заседания указали на стремительный рост ВВП в прошлом году.

"Такой рост мог быть связан как с большим приростом потенциала экономики (например, вследствие повышения эффективности труда), так и с большим положительным разрывом выпуска (ситуация, в которой экономика растёт быстрее своих объективных возможностей и предложение не успевает за спросом)", — сказано в сообщении ЦБ.