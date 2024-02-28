В Москве началась церемония прощания с председателем Верховного суда Лебедевым
Церемония прощания с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым. Обложка © Life.ru
Церемония прощания с председателем Верховного суда Вячеславом Михайловичем Лебедевым началась в Колонном зале Дома Союзов в Москве, сообщает с места событий корреспондент Life.ru.
Церемония прощания с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым. Фото © Life.ru
Отпевание Лебедева пройдёт в храме Христа Спасителя. Похоронен он будет сегодня на Новодевичьем кладбище Москвы.
Напомним, о смерти Лебедева стало известно 23 февраля. Он скончался на 81-м году жизни после длительной болезни. Лебедев был председателем Верховного суда РФ с 1989 года, последний раз он появился на публике 6 февраля. Президент РФ Владимир Путин направил глубокие соболезнования родным и коллегам председателя Верховного суда. Прощание с Лебедевым пройдёт в Колонном зале Дома Союзов.