В Москве началась церемония прощания с председателем Верховного суда Лебедевым

Церемония прощания с председателем Верховного суда Вячеславом Михайловичем Лебедевым началась в Колонном зале Дома Союзов в Москве, сообщает с места событий корреспондент Life.ru.

Отпевание Лебедева пройдёт в храме Христа Спасителя. Похоронен он будет сегодня на Новодевичьем кладбище Москвы.