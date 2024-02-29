Регион

Уведомления отключены

Новости
ПОСЛАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Минобороны РФ: Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Крыму

Массовый сбой произошёл у смартфонов Xiaomi и Redmi после обновления системы

Спикер парламента Армении Симонян: У Еревана нет решения выйти из ОДКБ

Послание Путина Федеральному собранию стало рекордным по продолжительности

Путин назвал участников СВО подлинными героями, которым можно передать Россию

Путин предложил дать некрупному бизнесу право на кредитные каникулы раз в 5 лет

Путин поручил создать новую систему оплаты труда бюджетников к 2025 году

Путин предложил в два раза увеличить налоговый вычет на второго ребёнка

Путин доволен тем, что в России значительно снизили употребление алкоголя

Путин анонсировал ещё один новый нацпроект — "Молодёжь России"

Кузнецова пообещала, что в Госдуме "закипит работа" над приказами Путина

29 февраля, 13:10
Зампредседателя Госдумы РФ Анна Кузнецова — о Послании Президента РФ Владимира Путина. Видео © Life.ru

Зампредседателя Госдумы РФ Анна Кузнецова — о Послании Президента РФ Владимира Путина. Видео © Life.ru

Зампредседателя Госдумы РФ Анна Кузнецова обратила внимание, что президент РФ Владимир Путин в своём Послании Федеральному собранию оттолкнулся от идеи большой, многодетной семьи как основы России, озвучив ряд важных социальных инициатив. Об этом депутат рассказала в беседе с Life.ru.

Зампредседателя Госдумы РФ Анна Кузнецова — о Послании Президента РФ Владимира Путина. Видео © Life.ru

"Та идея, о которой сказал президент, — это многодетная, большая семья России, это основа и центральная миссия, которая должна быть взята на вооружение ведомствами и профильными структурами", — пояснила парламентарий.

По словам Кузнецовой, наметилась прекрасная тенденция, что с каждым последующим ребёнком должно расти благосостояние семьи. Депутат подчеркнула, что вопросы социальной поддержки решаются и на федеральном, и на региональном уровне. При этом каждый субъект РФ вправе сделать упор на свою проблематику в определении необходимых мер.

Кузнецова заверила, что сейчас в Госдуме "закипит работа" по итогам выступления Путина и данных им поручений. При этом депутат надеется, что её коллеги не забудут о том, что президент обозначил идеологическую основу для будущих законов — это многодетная семья.

Путин предложил снизить налоговую нагрузку на семьи
Путин предложил снизить налоговую нагрузку на семьи

Напомним, президент РФ Владимир Путин выступил с Посланием Федеральному собранию. Глава государства объявил о запуске нацпроекта "Семья" и анонсировал новую программу по охране материнства и детского здоровья. Также он обозначил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в ближайшие шесть лет. В частности, Путин предложил увеличить срок программы льготной ипотеки до 2030 года, чтобы семьи с детьми были обеспечены жильём. Президент напомнил, что сегодня есть многодетные семьи за чертой бедности, а значит, нужно помочь им выйти на достойный уровень жизни.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!