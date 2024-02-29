Кузнецова пообещала, что в Госдуме "закипит работа" над приказами Путина 29 февраля, 13:10 Зампредседателя Госдумы РФ Анна Кузнецова — о Послании Президента РФ Владимира Путина. Видео © Life.ru

Зампредседателя Госдумы РФ Анна Кузнецова обратила внимание, что президент РФ Владимир Путин в своём Послании Федеральному собранию оттолкнулся от идеи большой, многодетной семьи как основы России, озвучив ряд важных социальных инициатив. Об этом депутат рассказала в беседе с Life.ru.

Зампредседателя Госдумы РФ Анна Кузнецова — о Послании Президента РФ Владимира Путина. Видео © Life.ru

"Та идея, о которой сказал президент, — это многодетная, большая семья России, это основа и центральная миссия, которая должна быть взята на вооружение ведомствами и профильными структурами", — пояснила парламентарий.

По словам Кузнецовой, наметилась прекрасная тенденция, что с каждым последующим ребёнком должно расти благосостояние семьи. Депутат подчеркнула, что вопросы социальной поддержки решаются и на федеральном, и на региональном уровне. При этом каждый субъект РФ вправе сделать упор на свою проблематику в определении необходимых мер.

Кузнецова заверила, что сейчас в Госдуме "закипит работа" по итогам выступления Путина и данных им поручений. При этом депутат надеется, что её коллеги не забудут о том, что президент обозначил идеологическую основу для будущих законов — это многодетная семья.

Авторы Татьяна Миссуми