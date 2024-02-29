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29 февраля, 14:46

Политолог назвал социальную сферу доминантой Послания президента Федеральному собранию

Потуремский: Социальная сфера стала одной из доминант Послания президента

Социальная сфера стала одной из доминант прозвучавшего в четверг Послания президента Федеральному собранию страны. Таким мнением поделился в беседе с Life.ru директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. По его словам, Владимиру Путину удалось в этом смысле обозначить задачи для всех уровней власти. Материальной базы на это государство не пожалеет — к примеру, на здравоохранение будут направлены очень большие средства.

"Нужно понимать, что на самом деле со здравоохранением связана целая серия национальных проектов, озвученных сегодня президентом, в том числе, например, нацпроект про здоровую активную жизнь, направленный на увеличение продолжительности жизни после ковидного периода", — обратил внимание собеседник Life.ru.

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Напомним, что в ходе сегодняшнего обращения глава государства коснулся важнейших тем социально-экономического развития РФ, анонсировал сразу несколько новых национальных проектов — "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодёжь России", "Кадры" и "Экономика данных", поставил задачи на перспективу.

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Агентство "Москва" / Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Ольга Годуненко
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