Политолог назвал социальную сферу доминантой Послания президента Федеральному собранию
Потуремский: Социальная сфера стала одной из доминант Послания президента
Социальная сфера стала одной из доминант прозвучавшего в четверг Послания президента Федеральному собранию страны. Таким мнением поделился в беседе с Life.ru директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. По его словам, Владимиру Путину удалось в этом смысле обозначить задачи для всех уровней власти. Материальной базы на это государство не пожалеет — к примеру, на здравоохранение будут направлены очень большие средства.
"Нужно понимать, что на самом деле со здравоохранением связана целая серия национальных проектов, озвученных сегодня президентом, в том числе, например, нацпроект про здоровую активную жизнь, направленный на увеличение продолжительности жизни после ковидного периода", — обратил внимание собеседник Life.ru.
Напомним, что в ходе сегодняшнего обращения глава государства коснулся важнейших тем социально-экономического развития РФ, анонсировал сразу несколько новых национальных проектов — "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодёжь России", "Кадры" и "Экономика данных", поставил задачи на перспективу.
Агентство "Москва" / Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы