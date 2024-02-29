Политолог назвал социальную сферу доминантой Послания президента Федеральному собранию

Социальная сфера стала одной из доминант прозвучавшего в четверг Послания президента Федеральному собранию страны. Таким мнением поделился в беседе с Life.ru директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. По его словам, Владимиру Путину удалось в этом смысле обозначить задачи для всех уровней власти. Материальной базы на это государство не пожалеет — к примеру, на здравоохранение будут направлены очень большие средства.