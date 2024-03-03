"Вот что наши соседи сделали!": Польские фермеры начали громить автомобили, закупленные для ВСУ

Польские фермеры начали громить автомобили, закупленные для ВСУ. На появившемся в Сети видео — жалующийся волонтёр из Незалежной, по словам которого, протестующие аграрии уничтожили машины, предназначенные для украинских войск. Всё разворачивается на границе между двумя "братскими" странами.