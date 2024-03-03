"Вот что наши соседи сделали!": Польские фермеры начали громить автомобили, закупленные для ВСУ
Польские фермеры на границе с Украиной разбили автомобили, купленные для ВСУ
Польские фермеры начали громить автомобили, закупленные для ВСУ. На появившемся в Сети видео — жалующийся волонтёр из Незалежной, по словам которого, протестующие аграрии уничтожили машины, предназначенные для украинских войск. Всё разворачивается на границе между двумя "братскими" странами.
Польские фермеры начали громить автомобили, закупленные для ВСУ. Видео © Telegram / Dambiev
"Вот что наши соседи-поляки сделали с автомобилями для армии! <...> Побили джип", — жалуется украинец.
Подлинность видео не подтверждена.
Напомним, с ноября прошлого года на польско-украинской границе разворачиваются аграрные войны: местные водители и фермеры, недовольные обострением конкуренции из-за наплыва продукции из Незалежной, устраивают протесты и блокируют КПП. На фоне кризиса украинский экспорт упал на 40%. Через границу не пускают даже военную технику. Тем временем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвиняет в проблемах бастующих Россию и изменение климата. Самим фермерам, видимо, пришлись не по душе слова чиновника, потому как они начали использовать пророссийские плакаты. А по словам премьер-министра Польши Дональда Туска, на фоне кризиса, которому не видно ни конца ни края, Варшава может полностью закрыть границу с Украиной.
Telegram / Dambiev