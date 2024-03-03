Маленькая хулиганка Катюша вновь попыталась сбежать, но мама Диндин её не пустила
Московский зоопарк показал, как панда Диндин нежится с дочкой-хулиганкой Катюшей
Панда Катюша и её мама Диндин. Обложка © Светлана Акулова
Вне зависимости от погоды за окном у панды Катюши в столичном зоопарке всегда солнечное настроение, как и у её мамы, панды Диндин. Кадры с обнимашками мамы и пытающейся убежать хулиганкой-дочкой опубликовала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Панда Катюша вновь попыталась сбежать, но мама Диндин её не пустила. Видео © t.me / Светлана Акулова
"Покручусь, поверчусь вокруг мамы. Главное, недалеко от своей лесенки", — подписала милое видео Акулова.
Напомним, в августе 2023 года у московских панд Жуи и Диндин родилась девочка. Её назвали Катюша, причём имя выбирали путём голосования. За это время малышка сильно окрепла, научилась правильно падать, самостоятельно точить когти и даже получила наказание от мамы. В феврале Катюше исполнилось полгода и она получила "именинную" связку овощей.