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3 марта, 19:18

Маленькая хулиганка Катюша вновь попыталась сбежать, но мама Диндин её не пустила

Московский зоопарк показал, как панда Диндин нежится с дочкой-хулиганкой Катюшей

Панда Катюша и её мама Диндин. Обложка © Светлана Акулова

Панда Катюша и её мама Диндин. Обложка © Светлана Акулова

Вне зависимости от погоды за окном у панды Катюши в столичном зоопарке всегда солнечное настроение, как и у её мамы, панды Диндин. Кадры с обнимашками мамы и пытающейся убежать хулиганкой-дочкой опубликовала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Панда Катюша вновь попыталась сбежать, но мама Диндин её не пустила. Видео © t.me / Светлана Акулова

"Покручусь, поверчусь вокруг мамы. Главное, недалеко от своей лесенки", — подписала милое видео Акулова.

"Ну, умна!": Панда Катюша "сбежала" во время уборки в вольере
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Напомним, в августе 2023 года у московских панд Жуи и Диндин родилась девочка. Её назвали Катюша, причём имя выбирали путём голосования. За это время малышка сильно окрепла, научилась правильно падать, самостоятельно точить когти и даже получила наказание от мамы. В феврале Катюше исполнилось полгода и она получила "именинную" связку овощей.

Анатолий Симоненко
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