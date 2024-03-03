Маленькая хулиганка Катюша вновь попыталась сбежать, но мама Диндин её не пустила

Вне зависимости от погоды за окном у панды Катюши в столичном зоопарке всегда солнечное настроение, как и у её мамы, панды Диндин. Кадры с обнимашками мамы и пытающейся убежать хулиганкой-дочкой опубликовала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.