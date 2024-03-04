ВС окончательно отказал Надеждину в регистрации кандидатом в президенты
Апелляционная коллегия Верховного суда России отклонила жалобу Бориса Надеждина на отказ в регистрации его кандидатом в президенты. Таким образом, с сегодняшнего дня, 4 марта, решение вступило в законную силу.
"Жалобу Надеждина оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции — без изменения", — огласил решение судья.
Сам Надеждин заявил, что не согласен с таким решением. Он объявил о намерении подать жалобу в президиум Верховного суда, а в случае отказа — обратиться в Конституционный суд.
Напомним, кандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин подал документы в ЦИК 26 декабря 2023 года. Собрав необходимое число подписей за выдвижение, политик передал их в Центризбирком и получил отказ в регистрации. Выяснилось, что 9147 подписей недействительны, а 11 принадлежат мёртвым людям. 15 февраля Верховный суд отклонил первый из исков Надеждина, оспаривающего требования ЦИК к сбору подписей. А 26 февраля отклонил апелляцию политика по этому поводу.
Президентские выборы в РФ состоятся 15, 16 и 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди").
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