ВС окончательно отказал Надеждину в регистрации кандидатом в президенты

Апелляционная коллегия Верховного суда России отклонила жалобу Бориса Надеждина на отказ в регистрации его кандидатом в президенты. Таким образом, с сегодняшнего дня, 4 марта, решение вступило в законную силу.

"Жалобу Надеждина оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции — без изменения", — огласил решение судья.

Сам Надеждин заявил, что не согласен с таким решением. Он объявил о намерении подать жалобу в президиум Верховного суда, а в случае отказа — обратиться в Конституционный суд.