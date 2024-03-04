Захарова предупредила немцев о жутких последствиях из-за неоконченной денацификации

Слитый разговор немецких офицеров об ударе по Крымскому мосту стал свидетельством того, что Германия денацифицирована не до конца. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, этот факт чреват для Берлина "жуткими последствиями".

"Они, как мы теперь понимаем, так и не денацифицированы до конца... Самое чудовищное, что это приведёт — и это факт, можете проверить — если ничего не будет сделано, если этот процесс не будет остановлен самим немецким народом, в первую очередь к жутким последствиям для самой Германии", — сказала Захарова на полях Всемирного фестиваля молодёжи в "Сириусе".