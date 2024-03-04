Захарова предупредила немцев о жутких последствиях из-за неоконченной денацификации
Спикер МИД Мария Захарова заявила, что Германия денацифицирована не до конца
Слитый разговор немецких офицеров об ударе по Крымскому мосту стал свидетельством того, что Германия денацифицирована не до конца. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, этот факт чреват для Берлина "жуткими последствиями".
"Они, как мы теперь понимаем, так и не денацифицированы до конца... Самое чудовищное, что это приведёт — и это факт, можете проверить — если ничего не будет сделано, если этот процесс не будет остановлен самим немецким народом, в первую очередь к жутким последствиям для самой Германии", — сказала Захарова на полях Всемирного фестиваля молодёжи в "Сириусе".
Напомним, 1 марта был опубликован фрагмент беседы немецких офицеров, обсуждавших удар по Крымскому мосту. Происшествие вызвало большой международный скандал. Оказалось, что участники разговора даже не шифровались. Канцлер Олаф Шольц назвал аудиозапись "очень серьёзным вопросом" и поручил расследовать инцидент, а глава Минобороны Германии Борис Писториус — частью информационной войны. Сегодня, 4 марта, посол ФРГ был вызван в МИД России, он пробыл там более часа. В Кремле тем временем надеются узнать итоги проверки утечки разговора.
Telegram / МИД России