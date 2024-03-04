Медведев призвал Германию помнить о 1945-м
Медведев: Дипломатия в диалоге с ФРГ не закрыта, но им нужно помнить о 1945 годе
Дипломатическая дорога в разговоре с Германией не закрыта, однако граждане ФРГ должны помнить об их положении в 1945 году. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Дипломатическая дорога не закрыта, но они должны понимать, что мы сделали с ними во время Великой Отечественной войны. Пусть помнят", — указал Медведев на выступлении с лекцией "Географические и стратегические границы" на марафоне общества "Знание" в рамках Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ).
Политик добавил, что Россия запомнит инцидент со сливом разговора немецких военных о возможной атаке Крымского моста, хотя и будет проявлять сдержанность. По словам Медведева, всем удалось услышать рассуждения о том, как уничтожить гражданские объекты и при этом выйти сухими из воды.
Напомним, перехваченная беседа немецких военных была опубликована 1 марта и спровоцировала сильный скандал. Минобороны ФРГ пообещало разобраться в произошедшем. Оказалось, что говорившие об атаке на Крымский мост военные даже не шифровались. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "очень серьёзным вопросом" опубликованную аудиозапись и поручил оперативно расследовать инцидент. А глава Минобороны Германии Борис Писториус назвал утечку беседы офицеров частью информационной войны, которую якобы устроила РФ. 4 марта посла ФРГ вызвали в МИД РФ. Дипломат покинул здание ведомства без комментариев, пробыв там чуть больше одного часа. В Кремле заявили, что надеются узнать итоги проверки утечки разговора.
ТАСС / Валерий Шарифулин