Медведев призвал Германию помнить о 1945-м

Дипломатическая дорога в разговоре с Германией не закрыта, однако граждане ФРГ должны помнить об их положении в 1945 году. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Дипломатическая дорога не закрыта, но они должны понимать, что мы сделали с ними во время Великой Отечественной войны. Пусть помнят", — указал Медведев на выступлении с лекцией "Географические и стратегические границы" на марафоне общества "Знание" в рамках Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ).