"Не игрушки": В Думе предупредили ФРГ о последствиях после слива разговора о Крымском мосте

Слив беседы офицеров Бундесвера, обсуждавших планы удара по Крымскому мосту, является достаточным условием для высылки посла Германии из России и разрыва дипломатических отношений с ФРГ. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

"Инцидента, который случился со слишком говорливыми офицерами Люфтваффе (немецкие ВВС), достаточно не только для того, чтобы выслать посла из страны, но и вовсе прекратить с Германией дипотношения. Попытки представить переговоры как милую шутку, теоретическое обсуждение возможных вариантов не выдерживают никакой критики", — отметил он.

По мнению Журавлёва, немецкие лётчики не хотят подчиняться властям, которые пока не собираются поставлять дальнобойные ракеты на Украину. Как подчеркнул депутат, "военные планы — не игрушки в солдатики", поэтому, когда речь идёт об атаке на Крымский мост, высшее командование Бундесвера обсуждает, по сути, теракт, в котором могут погибнуть в том числе мирные жители. Журавлёв считает, что немецкому послу это должно быть предельно ясно, как и то, что у Москвы есть чем ответить в случае, если Германия захочет снова напасть на Россию.