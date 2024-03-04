В ФРГ открестились от планов по подготовке к войне с Россией

Немецкий кабмин считает, что слитая беседа офицеров Бундесвера о планах удара по Крымскому мосту не говорит о подготовке ФРГ к войне с Россией. Соответствующее заявление в понедельник, 4 марта, сделал представитель Правительства Германии Вольфганг Бюхнер.

"Утверждения, что этот разговор якобы доказывает, что Германия готовится к войне с Россией, являются абсурдной, отвратительной российской пропагандой", — сказал он в ходе брифинга.