В ФРГ открестились от планов по подготовке к войне с Россией
Представитель кабмина ФРГ Бюхнер: Беседа военных не говорит о подготовке к войне
Немецкий кабмин считает, что слитая беседа офицеров Бундесвера о планах удара по Крымскому мосту не говорит о подготовке ФРГ к войне с Россией. Соответствующее заявление в понедельник, 4 марта, сделал представитель Правительства Германии Вольфганг Бюхнер.
"Утверждения, что этот разговор якобы доказывает, что Германия готовится к войне с Россией, являются абсурдной, отвратительной российской пропагандой", — сказал он в ходе брифинга.
По мнению Бюхнера, перехват этой беседы — "попытка внести раскол в общество в ФРГ и Европе".
Напомним, 1 марта был размещён фрагмент разговора немецких офицеров, обсуждавших удар по Крымскому мосту. Происшествие вызвало большой международный скандал. Выяснилось, что участники разговора даже не шифровались. Канцлер Олаф Шольц назвал аудиозапись "очень серьёзным вопросом" и поручил расследовать инцидент, а глава Минобороны Германии Борис Писториус — частью информационной войны. 4 марта посол ФРГ был вызван в МИД РФ, он пробыл там более часа. В Кремле надеются узнать итоги проверки утечки разговора.
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