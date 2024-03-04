Пресс-служба Минобороны ФРГ по ошибке раскрыла всем свой простейший пароль
Bild: Пресс-служба Минобороны ФРГ использует пароль "1234"
Пресс-служба Министерства обороны Германии даже после скандала с утечкой разговора высокопоставленных немецких офицеров использует простейший пароль "1234". Об этом сообщает немецкая газета Bild.
Как пишет издание, военное ведомство опубликовало на своём сайте комментарий министра обороны Бориса Писториуса по поводу слитого разговора немецких военных, обсуждавших атаку на Крымский мост. Сотрудники пресс-службы дали ссылку с паролем, который умудрились написать прямо под ней. Самое смешное, что он состоял из четырёх цифр: "1234".
"1234" — это действительно безопасно?" — задаются вопросом журналисты.
Напомним, ранее в Германии произошёл скандал. 1 марта в Сети оказались перехваченные переговоры немецких военных. Минобороны ФРГ пообещало разобраться в произошедшем. Выяснилось, что говорившие об атаке на Крымский мост военные даже не шифровались. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "очень серьёзным вопросом" опубликованную аудиозапись и поручил поскорее расследовать инцидент. Тем временем глава Минобороны ФРГ Борис Писториус умудрился найти "российский след в утечке". В Кремле тем временем отметили, что хотели бы узнать итоги развернувшейся в Берлине проверки.
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