Пресс-служба Минобороны ФРГ по ошибке раскрыла всем свой простейший пароль

Пресс-служба Министерства обороны Германии даже после скандала с утечкой разговора высокопоставленных немецких офицеров использует простейший пароль "1234". Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Как пишет издание, военное ведомство опубликовало на своём сайте комментарий министра обороны Бориса Писториуса по поводу слитого разговора немецких военных, обсуждавших атаку на Крымский мост. Сотрудники пресс-службы дали ссылку с паролем, который умудрились написать прямо под ней. Самое смешное, что он состоял из четырёх цифр: "1234".