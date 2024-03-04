Байден на год продлил санкции против России, введённые из-за ситуации на Украине

Американский лидер Джо Байден на год продлил антироссийские санкции, которые были объявлены из-за обстановки на Украине. Соответсвующий документ в понедельник, 4 марта, опубликовал Белый дом.

В нём говорится об ограничениях, введённых администрациями трёх последних президентов США: 21 февраля 2022 года (администрация Байдена), 20 сентября 2018-го (администрация Дональда Трампа), а также 6, 16 и 20 марта, 19 декабря 2014-го по Крыму (администрация Барака Обамы). Байден посчитал, что данные санкции нужно оставить в силе и после 6 марта 2024-го.