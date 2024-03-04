Байден на год продлил санкции против России, введённые из-за ситуации на Украине
Джо Байден. Обложка © ТАСС / AP
Американский лидер Джо Байден на год продлил антироссийские санкции, которые были объявлены из-за обстановки на Украине. Соответсвующий документ в понедельник, 4 марта, опубликовал Белый дом.
В нём говорится об ограничениях, введённых администрациями трёх последних президентов США: 21 февраля 2022 года (администрация Байдена), 20 сентября 2018-го (администрация Дональда Трампа), а также 6, 16 и 20 марта, 19 декабря 2014-го по Крыму (администрация Барака Обамы). Байден посчитал, что данные санкции нужно оставить в силе и после 6 марта 2024-го.
"Политика, о которой идёт речь в этих указах, продолжает представлять необычайную и чрезвычайную угрозу нацбезопасности и внешней политике США. Поэтому я продлеваю на год режим [санкционного] чрезвычайного положения, объявленного указом 13 660", — говорится в пояснительной записке.
Напомним, 23 февраля ЕС огласил 13-й пакет санкций против РФ. Он затронул 194 компании и физлица, в том числе пять губернаторов российских регионов. А США ввели санкции против платёжной системы "Мир" и производителя автомобилей Aurus. В общей сложности под американские ограничения подпали 26 юридических лиц в 11 государствах, в частности в Казахстане, КНР, Сербии и ОАЭ. Об антироссийских санкциях сообщили также Канада и Австралия.