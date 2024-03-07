Панда Катюша переехала в большой вольер Московского зоопарка и ждёт гостей

Маленькая панда Катюша наконец-то вышла в большой вольер Московского зоопарка, так что теперь с восьмого марта каждый желающий сможет увидеть дочку знаменитых Жуи и Диндин. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин подчеркнул, что ранее Катюша с мамой жила в небольшом помещении, предназначенном для родов и первых месяцев жизни. Когда малышка стала более активной, специалисты зоопарка приняли решение открыть доступ в большой вольер. По словам мэра, новый домик полностью обеспечен всем необходимым для развития и развлечений маленькой панды, в том числе деревянными конструкциями для игр и отдыха, а также небольшим бассейном.