Панда Катюша переехала в большой вольер Московского зоопарка и ждёт гостей
Собянин: С 8 марта в зоопарке все желающие смогут увидеть панду Катюшу
Маленькая панда Катюша ждёт всех в Московском зоопарке. Обложка © t.me / Сергей Собянин
Маленькая панда Катюша наконец-то вышла в большой вольер Московского зоопарка, так что теперь с восьмого марта каждый желающий сможет увидеть дочку знаменитых Жуи и Диндин. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Панда Катюша вышла в большой вольер Московского зоопарка. Видео © t.me / Сергей Собянин
"Панда Катюша вышла в большой вольер Московского зоопарка. С 8 марта её сможет увидеть любой желающий — павильон "Фауна Китая" откроется для посетителей", — сообщил градоначальник в своём телеграм-канале.
Собянин подчеркнул, что ранее Катюша с мамой жила в небольшом помещении, предназначенном для родов и первых месяцев жизни. Когда малышка стала более активной, специалисты зоопарка приняли решение открыть доступ в большой вольер. По словам мэра, новый домик полностью обеспечен всем необходимым для развития и развлечений маленькой панды, в том числе деревянными конструкциями для игр и отдыха, а также небольшим бассейном.
Напомним, в августе 2023 года у панд из Московского зоопарка Жуи и Диндин родилась дочь. Имя пандёнку выбирали путём голосования. В итоге малышку назвали Катюшей. За несколько месяцев она сильно окрепла, научилась правильно падать, самостоятельно точить когти и даже получила наказание от мамы. В феврале Катюше исполнилось полгода, и она получила "именинную" связку овощей.