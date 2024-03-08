Молодёжное крыло Народного фронта поздравило с 8 Марта женщин из народных полков. Праздничные букеты из тюльпанов получили те, кто ежедневно помогает бойцам спецоперации. Волонтёры вручили цветы на улицах российских городов в 28 регионах и навестили матерей героев, погибших на передовой.

Молодёжное крыло Народного фронта подарило цветы женщинам из народных полков. Видео © Life.ru

"Молодёжная команда Народного фронта поздравляет представительниц прекрасного пола, которые помогают приближать общую победу. В домашних условиях и на производстве они готовят супы быстрого приготовления, делают сухие души, плетут маскировочные сети, собирают окопные свечи, шьют вещи и отдельные элементы боевого снаряжения", — заявил глава Молодёжного крыла Народного фронта Владимир Тараненко.

По его словам, в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях активисты подарили цветы женщинам-военнослужащим, сотрудницам МЧС и водителям. Особо трогательным стало поздравление работниц и пациенток Травматологического центра ДНР. Для женщин букеты тюльпанов стали не просто подарком, но и поводом отвлечься от больничных будней. А в ЛНР волонтёры поздравили с 8 Марта сотрудниц Специализированной железнодорожной больницы, где проходят реабилитацию российские военнослужащие.

Вниманием не обошли и трёх жительниц Стаханова, чьи дети погибли во время выполнения боевых задач. Среди них — мать добровольца Виталия Сидорова. Мужчина держал оборону Мариуполя и сражался на Запорожском направлении.

Помимо того, сегодня чествовали сообщество "Своих не бросаем 16" в Набережных Челнах, в котором состоит свыше 11 тысяч жителей. За полтора года они отправили в зону боевых действий 400 тонн помощи для военных. По запросам бойцам изготавливают необходимые вещи, причём делают не только маскировочные сети, окопные свечи и одежду, но и производят FPV-дроны, системы сброса, а также продукцию на 3D-принтере.

А сообщества "Помощь военнослужащим ZOV на Оренбургском тракте" и "Своих не бросаем VG" объединили жителей Казани и села Высокая Гора. Они также по заявкам изготавливают необходимые вещи, и, как признаются волонтёры, бойцы любят, когда женщины делают для них домашнюю лапшу и чак-чак.