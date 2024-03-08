Канатоходец с высоты поздравил россиянок с Международным женским днём в Москве
Канатоходец накануне празднования Международного женского дня прошёлся по тросу, который был натянут между домами в Москве. Обложка © Telegram / "Россия 24"
Канатоходец накануне празднования Международного женского дня прошёлся по тросу, который был натянут между домами на Старом Арбате в Москве. Во время движения экстремал раскрыл огромный плакат с поздравлением для россиянок. Кроме того, прохожих ожидали ещё и подарки с цветами, сообщает "Россия 24".
Канатоходец в Москве с высоты поздравил россиянок с Международным женским днём. Видео © Telegram / От Первого Лица | ОПЛ
"В современной России женщины очень заняты, они активно работают, строят карьеру и вносят значительный вклад в развитие общества. Часто из-за своей занятости они могут не замечать праздник, посвящённый им", — рассказали авторы идеи.
По словам организаторов перформанса, такой необычный поступок стал символом признания и уважения к прекрасной половине человечества.
Напомним, 8 марта отмечается Международный женский день. Свои поздравления россиянкам уже высказал президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, в частности, что женщины преображают мир своей красотой, мудростью и душевной щедростью. А министр обороны Сергей Шойгу напомнил, что в ВС РФ служат сотни тысяч представительниц прекрасного пола, которые профессионально выполняют свои задачи. Также с тёплыми пожеланиями к россиянкам обратились заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, космонавты с борта МКС и звёзды шоубизнеса.