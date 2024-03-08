Канатоходец с высоты поздравил россиянок с Международным женским днём в Москве

Канатоходец накануне празднования Международного женского дня прошёлся по тросу, который был натянут между домами на Старом Арбате в Москве. Во время движения экстремал раскрыл огромный плакат с поздравлением для россиянок. Кроме того, прохожих ожидали ещё и подарки с цветами, сообщает "Россия 24".

Канатоходец в Москве с высоты поздравил россиянок с Международным женским днём. Видео © Telegram / От Первого Лица | ОПЛ

"В современной России женщины очень заняты, они активно работают, строят карьеру и вносят значительный вклад в развитие общества. Часто из-за своей занятости они могут не замечать праздник, посвящённый им", — рассказали авторы идеи.