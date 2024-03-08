"Шикарный подарок к 8 Марта! : Любимец женщин Стас Михайлов дал концерт в московском метро

Любимец женщин Стас Михайлов порадовал поклонниц необычным выступлением. Сегодня в честь 8 Марта он спел свои главные хиты на станции московского метро "Курская".

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"Шикарный музыкальный подарок к 8 Марта! Народный артист исполнил свои самые тёплые песни: "Всё для тебя", "За ней", "Ну, вот и всё", "Лучшая на свете", "Золотое сердце" и другие", — сообщает пресс-служба столичного Дептранса.