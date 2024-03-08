"Шикарный подарок к 8 Марта! : Любимец женщин Стас Михайлов дал концерт в московском метро
Любимец женщин Стас Михайлов дал концерт в московском метро
Любимец женщин Стас Михайлов порадовал поклонниц необычным выступлением. Сегодня в честь 8 Марта он спел свои главные хиты на станции московского метро "Курская".
Видео © Telegram / Стас Михайлов
"Шикарный музыкальный подарок к 8 Марта! Народный артист исполнил свои самые тёплые песни: "Всё для тебя", "За ней", "Ну, вот и всё", "Лучшая на свете", "Золотое сердце" и другие", — сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Кроме того, с 8 Марта соотечественниц поздравили и музыканты Росгвардии. Они выступили на станции "Мичуринский проспект". В столичной подземке сегодня проходили мастер-классы, тематические фотозоны и другие праздничные активности.
Ранее, поздравляя россиянок с 8 Марта, президент Владимир Путин отметил, что женщины преображают мир своей красотой, мудростью и душевной щедростью. Не оставили без внимания прекрасную половину нашей страны и глава Минобороны Сергей Шойгу, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, а также звёзды отечественного шоу-бизнеса, включая Леонида Агутина и писателя Олега Роя.
Кадр из видео Telegram / Стас Михайлов