"Красивая с любимым": В Донецке предложили выиграть сертификат в салон красоты, сделав фото с Путиным
В Донецке в честь 8 Марта поставили зеркало с признанием в любви к Путину
Девушка в Донецке делает фото у зеркала с изображением Путина. Обложка Telegram / ДМ | Донбасс Медиа
В центре Донецка в честь 8 Марта установили зеркало с изображением президента РФ Владимира Путина. Так горожанкам предложили поучаствовать в конкурсе: сделать фото и выиграть сертификат в салон красоты.
В Донецке предложили выиграть сертификат в салон красоты, сделав фото с Путиным. Видео © Telegram / ДМ | Донбасс Медиа
Акцию организовало издание "Донбасс медиа". Зеркало украшает надпись "Я красивая сфоткалась с любимым", а внутри зеркала вшито фото главы государства. Всем желающим нужно опубликовать кадры в соцсетях с хештегом #якрасиваясПутиным. Три поста с наибольшим количеством лайков принесут авторам сертификаты.
"Если не вживую, то хотя бы так. Очень классно, что такой стенд есть на улице Донецка. Что-то необычное, прикольное и радостное. Его все обожают. Ну как можно его не любить? Красавчик!" — отметили дамы.
Поздравляя россиянок с 8 Марта, Путин указал, что женщины преображают мир красотой, мудростью и душевной щедростью. Не оставили без внимания прекрасную половину нашей страны и глава Минобороны Сергей Шойгу, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, а также звёзды отечественного шоу-бизнеса, включая Леонида Агутина и писателя Олега Роя.