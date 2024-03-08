"Красивая с любимым": В Донецке предложили выиграть сертификат в салон красоты, сделав фото с Путиным

В центре Донецка в честь 8 Марта установили зеркало с изображением президента РФ Владимира Путина. Так горожанкам предложили поучаствовать в конкурсе: сделать фото и выиграть сертификат в салон красоты.

Акцию организовало издание "Донбасс медиа". Зеркало украшает надпись "Я красивая сфоткалась с любимым", а внутри зеркала вшито фото главы государства. Всем желающим нужно опубликовать кадры в соцсетях с хештегом #якрасиваясПутиным. Три поста с наибольшим количеством лайков принесут авторам сертификаты.

"Если не вживую, то хотя бы так. Очень классно, что такой стенд есть на улице Донецка. Что-то необычное, прикольное и радостное. Его все обожают. Ну как можно его не любить? Красавчик!" — отметили дамы.