"Процесс выжигания": Эксперт объяснил, почему на Украине одно за другим уничтожается западное оружие

По словам Шлепченко, западные союзники передали Украине системы ПВО не в тех количествах, которые были нужны для выстраивания устойчивой обороны, а в существенно меньших. Военный обозреватель пояснил, что Киеву отправили вооружения лишь для создания угрозы российским ВКС. В настоящее время в зоне СВО идёт "процесс выжигания" высокоэффективного западного оружия, после чего для ВСУ начнётся новый этап неудач на передовой и отступлений. Кроме того, эксперт прогнозирует новые споры на Западе — нужно ли срочно отправлять войска на Украину в помощь или всё-таки этого делать не стоит.