"Процесс выжигания": Эксперт объяснил, почему на Украине одно за другим уничтожается западное оружие
Обозреватель Шлепченко: Запад передал Киеву вооружения только для запугивания РФ
Западное оружие уничтожается одно за другим благодаря качественной работе российской ПВО. Об этом заявил военный обозреватель Влад Шлепченко, комментируя недавнюю ликвидацию пусковых установок ЗРК Patriot в Донецкой Народной Республике (ДНР).
"Так, как они и должны работать: разведали — и тут же ударили. Если цель относительно близко, ударили "Смерчем", если далеко — "Искандером". Противник сейчас пытается компенсировать проблемы на фронте более активным использованием высокотехнологичного оружия", — подчеркнул эксперт в беседе с "Царьградом".
По словам Шлепченко, западные союзники передали Украине системы ПВО не в тех количествах, которые были нужны для выстраивания устойчивой обороны, а в существенно меньших. Военный обозреватель пояснил, что Киеву отправили вооружения лишь для создания угрозы российским ВКС. В настоящее время в зоне СВО идёт "процесс выжигания" высокоэффективного западного оружия, после чего для ВСУ начнётся новый этап неудач на передовой и отступлений. Кроме того, эксперт прогнозирует новые споры на Западе — нужно ли срочно отправлять войска на Украину в помощь или всё-таки этого делать не стоит.
Напомним, 9 марта ОТРК "Искандер" уничтожил американские пусковые установки ЗРК Patriot в ДНР. По некоторым данным, речь может идти даже о трёх боевых машинах. Их экипажи, подчёркивают западные журналисты, вероятнее всего, погибли. После случившегося на Украине заговорили о предательстве со стороны ВСУ. А в Германии попросту вышли из себя.
ТАСС / ABACA / Newspix / Damian Burzykowski