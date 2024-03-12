Губернатор Руденя: На борту потерпевшего крушение Ил-76 были тверские лётчики
На борту упавшего сегодня в Ивановской области Ил-76 находились военные лётчики из тверского региона, заявил губернатор Игорь Руденя. Он также выразил соболезнования товарищам погибших и слова поддержки родственникам офицеров.
Обстановка на месте крушения Ил-76. Видео © Telegram / SHOT
"Трагедия унесла жизни экипажа тверских военных лётчиков, настоящих профессионалов, которые героически боролись за спасение машины и пассажиров, не допустили падения воздушного судна на жилые дома, гибели граждан на земле. Эта трагедия отозвалась болью в сердцах жителей всей Тверской области", — приводятся его слова на сайте Правительства Тверской области.
Напомним, сегодня горящий Ил-76 заметили поблизости от аэродрома Северный в Ивановской области. Пилоты отвели борт от жилых застроек. В результате крушения на месте происшествия вспыхнул пожар, дым от которого был виден за несколько километров. Вскоре появилась информация о том, что среди летевших на борту, по всей видимости, никто не выжил. Позже стало известно, что за штурвалом сидели оренбургские лётчики. Число погибших при крушении возросло до 16.
Telegram / SHOT