Губернатор Руденя: На борту потерпевшего крушение Ил-76 были тверские лётчики

На борту упавшего сегодня в Ивановской области Ил-76 находились военные лётчики из тверского региона, заявил губернатор Игорь Руденя. Он также выразил соболезнования товарищам погибших и слова поддержки родственникам офицеров.

"Трагедия унесла жизни экипажа тверских военных лётчиков, настоящих профессионалов, которые героически боролись за спасение машины и пассажиров, не допустили падения воздушного судна на жилые дома, гибели граждан на земле. Эта трагедия отозвалась болью в сердцах жителей всей Тверской области", — приводятся его слова на сайте Правительства Тверской области.