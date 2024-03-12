Регион

Уведомления отключены

12 марта, 15:12
3168

Губернатор Руденя: На борту потерпевшего крушение Ил-76 были тверские лётчики

На борту упавшего сегодня в Ивановской области Ил-76 находились военные лётчики из тверского региона, заявил губернатор Игорь Руденя. Он также выразил соболезнования товарищам погибших и слова поддержки родственникам офицеров.

Обстановка на месте крушения Ил-76. Видео © Telegram / SHOT

"Трагедия унесла жизни экипажа тверских военных лётчиков, настоящих профессионалов, которые героически боролись за спасение машины и пассажиров, не допустили падения воздушного судна на жилые дома, гибели граждан на земле. Эта трагедия отозвалась болью в сердцах жителей всей Тверской области", приводятся его слова на сайте Правительства Тверской области.

Горящий Ил-76 от жилых домов уводил 34-летний пилот родом из Оренбурга
Горящий Ил-76 от жилых домов уводил 34-летний пилот родом из Оренбурга

Напомним, сегодня горящий Ил-76 заметили поблизости от аэродрома Северный в Ивановской области. Пилоты отвели борт от жилых застроек. В результате крушения на месте происшествия вспыхнул пожар, дым от которого был виден за несколько километров. Вскоре появилась информация о том, что среди летевших на борту, по всей видимости, никто не выжил. Позже стало известно, что за штурвалом сидели оренбургские лётчики. Число погибших при крушении возросло до 16.

"Это у них в крови": Картаполов заявил, что лётчиков упавшего Ил-76 наградят за героизм
"Это у них в крови": Картаполов заявил, что лётчиков упавшего Ил-76 наградят за героизм
Обложка ©

Telegram / SHOT

Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Ивановская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров