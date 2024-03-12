Гладков: На территории Белгородской области объявлена ракетная опасность

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об угрозе ракетной опасности в регионе. Об этом губернатор написал в своём телеграм-канале.

"На территории всей Белгородской области объявлен сигнал ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — говорится в сообщении.