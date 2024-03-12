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12 марта, 17:18

Гладков: На территории Белгородской области объявлена ракетная опасность

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об угрозе ракетной опасности в регионе. Об этом губернатор написал в своём телеграм-канале.

"На территории всей Белгородской области объявлен сигнал ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — говорится в сообщении.

При этом уже через восемь минут Гладков отменил сигнал ракетной опасности.

В Кремле высказались о попытке прорыва украинских ДРГ в Белгородскую и Курскую области
В Кремле высказались о попытке прорыва украинских ДРГ в Белгородскую и Курскую области

Напомним, сегодня утром ракетная опасность была объявлена на территории всей Белгородской области. Около полудня стало известно, что ВСУ обстреляли Шебекино, пострадали женщина и мужчина. Кроме того, в Минобороны сообщили о том, что военные и ФСБ сорвали попытку ВСУ прорваться в Белгородскую и Курскую области. Было уничтожено 100 солдат ВСУ. МО также показало видео с разбитой техникой ДРГ ВСУ в Белгородской области.

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Telegram / Настоящий Гладков

Николь Вербер
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