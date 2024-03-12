Гладков: На территории Белгородской области объявлена ракетная опасность
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об угрозе ракетной опасности в регионе. Об этом губернатор написал в своём телеграм-канале.
"На территории всей Белгородской области объявлен сигнал ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — говорится в сообщении.
При этом уже через восемь минут Гладков отменил сигнал ракетной опасности.
Напомним, сегодня утром ракетная опасность была объявлена на территории всей Белгородской области. Около полудня стало известно, что ВСУ обстреляли Шебекино, пострадали женщина и мужчина. Кроме того, в Минобороны сообщили о том, что военные и ФСБ сорвали попытку ВСУ прорваться в Белгородскую и Курскую области. Было уничтожено 100 солдат ВСУ. МО также показало видео с разбитой техникой ДРГ ВСУ в Белгородской области.
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