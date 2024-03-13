Тест: Подросток, малыш или почти взрослый: сколько лет вашему внутреннему ребёнку?

Внутренний ребёнок — это аспект личности, который представляет собой набор эмоций, потребностей и уязвимостей, возникших ещё в юные годы. Это та часть нас, которая осталась детской и нуждается в заботе, любви, поддержке и внимании.

Баловать внутреннего ребёнка важно, потому что это способ помочь ему испытать радость, удовлетворение и ощутить безопасность. Когда мы уделяем внимание своему внутреннему ребёнку, укрепляем связь с ним, то улучшаем самоощущение и самоценность нас нынешних, взрослых.