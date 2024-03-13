Тест: Подросток, малыш или почти взрослый: сколько лет вашему внутреннему ребёнку?
Внимательность по отношению к своим эмоциям и потребностям, удовлетворение желаний внутреннего ребёнка и его хотелок помогают нам стать более целостными и счастливыми людьми. Даже самый суровый взрослый — в душе дитя, так, кажется, говорят?
Внутренний ребёнок — это аспект личности, который представляет собой набор эмоций, потребностей и уязвимостей, возникших ещё в юные годы. Это та часть нас, которая осталась детской и нуждается в заботе, любви, поддержке и внимании.
Баловать внутреннего ребёнка важно, потому что это способ помочь ему испытать радость, удовлетворение и ощутить безопасность. Когда мы уделяем внимание своему внутреннему ребёнку, укрепляем связь с ним, то улучшаем самоощущение и самоценность нас нынешних, взрослых.
Баловство внутреннего ребёнка может включать в себя различные действия: разрешить себе радоваться мелочам, позволить играть и творить. Но, чтобы порадовать себя ещё больше, стоит узнать, сколько вашему внутреннему малышу лет. А сделать это как раз поможет наш тест.
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