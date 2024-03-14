Песков: В решении Путина по активам "Данона" не стоит усматривать тенденции
Отмена временного управления российскими активами "Данона" вызвана соображениями целесообразности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что все такие решения индивидуальны и в них не следует усматривать тенденции.
"Это связано с такой целесообразностью. Какой-то тенденции здесь быть не может. Каждая ситуация рассматривается отдельно", — сказал он в беседе с журналистами.
Так, взвешиваются все факторы, все условия и конкретная ситуация. Уже на основе этого, продолжил Песков, принимается решение.
Напомним, французский "Данон" (Danone) выпускал в России ряд популярных у покупателей товаров, в том числе под брендами "Простоквашино", "Растишка" и "Тёма", однако в марте 2022 года компания приостановила все инвестиции в бизнес в РФ, а позднее перестала ввозить в нашу страну некоторые марки воды. Уже в октябре российский "Данон" перешёл местному менеджменту, а в июле указом президента Владимира Путина — во временное управление Росимущества. Новым гендиректором стал министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев. Однако накануне глава государства отменил передачу во временное управление иностранных долей "Данона" Росимуществу.
Kremlin.ru