Песков: В решении Путина по активам "Данона" не стоит усматривать тенденции

Отмена временного управления российскими активами "Данона" вызвана соображениями целесообразности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что все такие решения индивидуальны и в них не следует усматривать тенденции.

"Это связано с такой целесообразностью. Какой-то тенденции здесь быть не может. Каждая ситуация рассматривается отдельно", — сказал он в беседе с журналистами.