Четыре человека пострадали после очередного обстрела Белгорода со стороны ВСУ, один из них в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора Вячеслава Гладкова. В этот раз ПВО сбила над регионом пять снарядов системы залпового огня. Оперативные службы пока ещё уточняют информацию о последствиях на земле.

"Мужчина с открытой черепно-мозговой травмой доставлен в областную клиническую больницу. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжёлое. Ещё один мужчина с осколочными ранениями голени доставлен в городскую больницу № 2 города Белгорода. Третий пострадавший с осколочными ранениями нижних конечностей доставлен в областную клиническую больницу. По оценке медиков, состояние у двоих мужчин тяжёлое. У четвёртого пострадавшего незначительные ранения лица. Необходимая помощь была оказана на месте, от госпитализации мужчина отказался", — проинформировал губернатор.