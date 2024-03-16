Участники ВФМ посетили в Хабаровске Центр общественного наблюдения за выборами

Участники Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) следят за процессом голосования на выборах президента России в Хабаровске. 16 марта эксперты посетили Центр общественного наблюдения, где ознакомились с работой общественных наблюдателей и систем видеонаблюдения, которыми оснащены все участки.

Участники ВФМ наблюдают за ходом голосования на выборах президента России. Видео © Предоставлено Life.ru

Центр, в частности, посетили гости из Аргентины, Сербии, Алжира, Малави и других стран. Многие из них сравнили выборы в России с голосованием у себя на родине и отметили преимущество трёхдневного народного волеизъявления.

"У нас в Малави выборы проходят каждые четыре года, но, в отличие от России, голосуют в течение всего одного дня. <...> При этом в этот день не устраивают праздники или концерты, это обычный рабочий день, в который надо найти время, прийти на участок и проголосовать", — отметила Моналиса Кангулу из Малави.