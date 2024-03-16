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16 марта, 15:47

Участники ВФМ посетили в Хабаровске Центр общественного наблюдения за выборами

Участники Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) следят за процессом голосования на выборах президента России в Хабаровске. 16 марта эксперты посетили Центр общественного наблюдения, где ознакомились с работой общественных наблюдателей и систем видеонаблюдения, которыми оснащены все участки.

Участники ВФМ наблюдают за ходом голосования на выборах президента России. Видео © Предоставлено Life.ru

Центр, в частности, посетили гости из Аргентины, Сербии, Алжира, Малави и других стран. Многие из них сравнили выборы в России с голосованием у себя на родине и отметили преимущество трёхдневного народного волеизъявления.

"У нас в Малави выборы проходят каждые четыре года, но, в отличие от России, голосуют в течение всего одного дня. <...> При этом в этот день не устраивают праздники или концерты, это обычный рабочий день, в который надо найти время, прийти на участок и проголосовать", — отметила Моналиса Кангулу из Малави.

Напомним, 15 марта по всей стране стартовало голосование на выборах президента, оно продлится три дня — до 17 марта. На должность главы государства претендуют четыре политика: баллотирующийся как самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Сообщалось, что уже около 4 млн человек проголосовали на выборах в Москве, общая явка по стране превысила 50%.

Эксперт из ФРГ Зингер: Иностранные наблюдатели спокойно работают на выборах в РФ
Эксперт из ФРГ Зингер: Иностранные наблюдатели спокойно работают на выборах в РФ

Всемирный фестиваль молодёжи прошёл в Сочи с 1 по 7 марта. 6 марта состоялась торжественная церемония закрытия. На ней выступил президент РФ Владимир Путин. Глава государства назвал традиционные ценности основой бытия и жизни в России и поблагодарил присоединившихся к мероприятию иностранцев. Путин выразил надежду, что фестиваль ещё повторится, и не раз.

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Предоставлено Life.ru

Александра Мышляева
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