"Для них это не просто голосование": Жители Авдеевки выбирают президента в УИК особого назначения

В освобождённую в феврале Авдеевку (ДНР) прибыла участковая избирательная комиссия особого назначения на бронированном автомобиле с общественным наблюдателем, чтобы местные жители смогли отдать голос за своего кандидата. Поддержать граждан и проследить за ходом работы приехали также депутат Госдумы Зураб Макиев, член Центральной избирательной комиссии РФ Антон Лопатин, а также первый вице-спикер Народного совета ДНР Сергей Прокопенко.



Депутат ГД Зураб Макиев проголосовал на выборах президента РФ в Авдеевке. Видео © Telegram / Зураб Макиев

"Я хотел бы сказать о том, что мы сегодня с вами видим, с какими эмоциями пришли жители голосовать: для них это не просто голосование, они выбирают сегодня не просто президента РФ, а сильного лидера, который должен и способен остановить всё, что происходит сегодня в мире", — сказал журналистам Макиев.

Автомобиль участковой избирательной комиссии особого назначения в Авдеевке. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Голосование было решено проводить на нескольких точках, в том числе в подвале многоквартирного дома, потому что в населённом пункте до сих пор есть опасность ударов со стороны ВСУ. Было видно, что многие избиратели эмоционально реагировали, выражая надежду на светлое будущее. Макиев и Лопатин тоже присоединились к голосованию. Уточняется, что явка на выборы в ДНР составила 69,28%.

Члены УИК снаряжаются бронежилетами, касками и аптечками, так как в зоне, близкой к фронту, находиться всё ещё опасно. Совокупный вес снаряжения составляет 25–27 килограммов. Такие нагрузки не каждый может выдержать, поэтому помогают участники Народной дружины ДНР, которые стали работать в составе выездной комиссии.

"Мы выезжаем в прифронтовые районы, в том числе в Авдеевку — на вновь освобождённую территорию, даём людям [реализовать] право выбора на голосовании за президента. На самом деле мы не ожидали такого большого отклика. Люди принимают нас с тёплыми объятиями, почти абсолютно все готовы проголосовать, тем самым показывая свою любовь и патриотизм к Родине", — сказал журналистам заместитель председателя УИК с позывным Байкал.

Напомним, 15 марта во всех регионах стартовало голосование на выборах президента России, оно продлится три дня — до 17 марта. Всего в бюллетенях четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). На избирательные участки по всей стране идут обычные россияне, многодетные семьи и крупные политики, в том числе главы регионов.