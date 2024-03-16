"Для них это не просто голосование": Жители Авдеевки выбирают президента в УИК особого назначения
Жители Авдеевки на выборах президента России голосуют в УИК особого назначения
Жители Авдеевки проголосовали на выборах президента России. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
В освобождённую в феврале Авдеевку (ДНР) прибыла участковая избирательная комиссия особого назначения на бронированном автомобиле с общественным наблюдателем, чтобы местные жители смогли отдать голос за своего кандидата. Поддержать граждан и проследить за ходом работы приехали также депутат Госдумы Зураб Макиев, член Центральной избирательной комиссии РФ Антон Лопатин, а также первый вице-спикер Народного совета ДНР Сергей Прокопенко.
Депутат ГД Зураб Макиев проголосовал на выборах президента РФ в Авдеевке. Видео © Telegram / Зураб Макиев
"Я хотел бы сказать о том, что мы сегодня с вами видим, с какими эмоциями пришли жители голосовать: для них это не просто голосование, они выбирают сегодня не просто президента РФ, а сильного лидера, который должен и способен остановить всё, что происходит сегодня в мире", — сказал журналистам Макиев.
Автомобиль участковой избирательной комиссии особого назначения в Авдеевке. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
Голосование было решено проводить на нескольких точках, в том числе в подвале многоквартирного дома, потому что в населённом пункте до сих пор есть опасность ударов со стороны ВСУ. Было видно, что многие избиратели эмоционально реагировали, выражая надежду на светлое будущее. Макиев и Лопатин тоже присоединились к голосованию. Уточняется, что явка на выборы в ДНР составила 69,28%.
Члены УИК снаряжаются бронежилетами, касками и аптечками, так как в зоне, близкой к фронту, находиться всё ещё опасно. Совокупный вес снаряжения составляет 25–27 килограммов. Такие нагрузки не каждый может выдержать, поэтому помогают участники Народной дружины ДНР, которые стали работать в составе выездной комиссии.
"Мы выезжаем в прифронтовые районы, в том числе в Авдеевку — на вновь освобождённую территорию, даём людям [реализовать] право выбора на голосовании за президента. На самом деле мы не ожидали такого большого отклика. Люди принимают нас с тёплыми объятиями, почти абсолютно все готовы проголосовать, тем самым показывая свою любовь и патриотизм к Родине", — сказал журналистам заместитель председателя УИК с позывным Байкал.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что жители Авдеевки попросили дать им проголосовать на выборах президента РФ. Председатель Центризбиркома отметила, что это удивительно. Зураб Макиев накануне отмечал активность избирателей.
Напомним, 15 марта во всех регионах стартовало голосование на выборах президента России, оно продлится три дня — до 17 марта. Всего в бюллетенях четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). На избирательные участки по всей стране идут обычные россияне, многодетные семьи и крупные политики, в том числе главы регионов.
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