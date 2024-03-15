Жители Авдеевки активно голосуют на выборах президента, сообщили в Госдуме

Депутат Госдумы от "Единой России" Зураб Макиев проголосовал на выборах президента РФ в Авдеевке (Донецкая Народная Республика, ДНР). Об этом он сообщил в своём телеграм-канале в пятницу, 15 марта.

Зураб Макиев проголосовал на выборах президента РФ в Авдеевке. Видео © Telegram / Зураб Макиев

"Вместе с членом ЦИК Антоном Лопатиным посетили выездной избирательный участок в Авдеевке, посмотрели, как организована работа, пообщались с избирателями и воспользовались правом проголосовать по месту нахождения. Выбор очевиден!" — подчеркнул Макиев.

Он добавил, что горожане активно используют возможность проголосовать на выборах главы государства.