Жители Авдеевки активно голосуют на выборах президента, сообщили в Госдуме
Депутат Макиев: Жители Авдеевки активно голосуют на выборах президента РФ
Выборы президента России. Обложка © Life.ru
Депутат Госдумы от "Единой России" Зураб Макиев проголосовал на выборах президента РФ в Авдеевке (Донецкая Народная Республика, ДНР). Об этом он сообщил в своём телеграм-канале в пятницу, 15 марта.
Зураб Макиев проголосовал на выборах президента РФ в Авдеевке. Видео © Telegram / Зураб Макиев
"Вместе с членом ЦИК Антоном Лопатиным посетили выездной избирательный участок в Авдеевке, посмотрели, как организована работа, пообщались с избирателями и воспользовались правом проголосовать по месту нахождения. Выбор очевиден!" — подчеркнул Макиев.
Он добавил, что горожане активно используют возможность проголосовать на выборах главы государства.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что жители Авдеевки попросили дать им возможность проголосовать на выборах президента РФ. Российская армия освободила этот северный пригород Донецка 17 февраля.
Напомним, выборы президента РФ проходят с 15 по 17 марта. Всего в бюллетенях четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). На избирательные участки по всей стране идут простые россияне, целые многодетные семьи, артисты и политики.