Антонов пожалуется властям США на необеспечение безопасности на выборах

По его словам, работа Секретной службы Госдепартамента всегда вызывала уважение, работники ведомства, как правило, быстро реагировали на поступление обращений от российского посольства. Однако на этот раз служба "позволила блокировать вход в российское посольство и создать помехи для российских граждан, которые пришли голосовать". Так, Антонов объяснил, что на выборах были замечены люди с украинской символикой на одежде и те, кто пытался оскорбить дипломатов. Посольские же пытались их убедить проголосовать, как они считают нужным.