Антонов пожалуется властям США на необеспечение безопасности на выборах
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Обложка © Telegram / Посольство России в США
Сотрудники российского посольства в Вашингтоне намерены пожаловаться американским властям на неудовлетворительное исполнение Секретной службой Госдепартамента обязанностей по обеспечению безопасности дипмиссии в ходе выборов президента РФ. Об этом заявил журналистам по окончании работы избирательного участка посол России в США Анатолий Антонов.
"В понедельник мы направим соответствующую ноту и при случае выразим самый жесточайший протест по вопросу обеспечения безопасности российского посольства", — сообщил дипломат.
По его словам, работа Секретной службы Госдепартамента всегда вызывала уважение, работники ведомства, как правило, быстро реагировали на поступление обращений от российского посольства. Однако на этот раз служба "позволила блокировать вход в российское посольство и создать помехи для российских граждан, которые пришли голосовать". Так, Антонов объяснил, что на выборах были замечены люди с украинской символикой на одежде и те, кто пытался оскорбить дипломатов. Посольские же пытались их убедить проголосовать, как они считают нужным.
Напомним, выборы президента РФ проходили с 15 по 17 марта. После обработки 99% бюллетеней действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,33% голосов избирателей. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, поздравляя президента, назвал его победу блестящей. Российский лидер поблагодарил всех жителей страны, принявших участие в выборах, и поделился своей мечтой.