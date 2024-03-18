Регион

Уведомления отключены

18 марта, 10:45

В Кремле ожидают, что поздравления Путину из-за рубежа будут идти не один день

В Кремле ожидают, что лидирующий на выборах президента России Владимир Путин будет принимать поздравления от коллег не один день. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Ожидаем, что и сегодня вечером, и завтра, и послезавтра Путин продолжит принимать по телефону поздравления от своих зарубежных коллег. Также, конечно, многие прислали и письменные поздравления, они уже поступили в адрес президента", — сказал он в беседе с журналистами.

По словам Пескова, Путина уже поздравили, а также провели телефонный разговор лидеры Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана — Ильхам Алиев, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев.

Зюганов поздравил Путина с массовой поддержкой на выборах президента России
Зюганов поздравил Путина с массовой поддержкой на выборах президента России

Напомним, в России завершились президентские выборы. По результатам обработки 99% бюллетеней лидирует Владимир Путин с 87,33% голосов. Николай Харитонов от КПРФ набрал 4,31%, Владислав Даванков от "Новых людей" — 3,79%, а последнее место занимает Леонид Слуцкий от ЛДПР с 3,19% голосов. С победой Путина, помимо глав стран СНГ, также уже поздравили президент Ирана, глава Гагаузии, лидеры КНДР и Сербии.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Выборы — 2024
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров