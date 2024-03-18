В Кремле ожидают, что поздравления Путину из-за рубежа будут идти не один день
В Кремле ожидают, что лидирующий на выборах президента России Владимир Путин будет принимать поздравления от коллег не один день. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Ожидаем, что и сегодня вечером, и завтра, и послезавтра Путин продолжит принимать по телефону поздравления от своих зарубежных коллег. Также, конечно, многие прислали и письменные поздравления, они уже поступили в адрес президента", — сказал он в беседе с журналистами.
По словам Пескова, Путина уже поздравили, а также провели телефонный разговор лидеры Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана — Ильхам Алиев, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев.
Напомним, в России завершились президентские выборы. По результатам обработки 99% бюллетеней лидирует Владимир Путин с 87,33% голосов. Николай Харитонов от КПРФ набрал 4,31%, Владислав Даванков от "Новых людей" — 3,79%, а последнее место занимает Леонид Слуцкий от ЛДПР с 3,19% голосов. С победой Путина, помимо глав стран СНГ, также уже поздравили президент Ирана, глава Гагаузии, лидеры КНДР и Сербии.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев