В Кремле ожидают, что поздравления Путину из-за рубежа будут идти не один день

В Кремле ожидают, что лидирующий на выборах президента России Владимир Путин будет принимать поздравления от коллег не один день. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Ожидаем, что и сегодня вечером, и завтра, и послезавтра Путин продолжит принимать по телефону поздравления от своих зарубежных коллег. Также, конечно, многие прислали и письменные поздравления, они уже поступили в адрес президента", — сказал он в беседе с журналистами.