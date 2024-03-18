На Украине снова вызвались хранить у себя ядерное оружие Франции и Британии
Генерал Кривонос: Украина могла бы разместить у себя ядерное оружие Запада
На Украине снова вызвались хранить у себя ядерное оружие Франции и Британии. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Украина готова разместить на своей территории ядерное оружие западных стран, так как Москва поставила такое вооружение Белоруссии. Об этом в интервью украинскому телеканалу "Прямой" сказал генерал ВСУ в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности страны Сергей Кривонос.
"Наши политики могли бы выйти на уровень общения с нашими американскими или британскими коллегами и сказать: "А давайте дадим разрешение на размещение носителей ядерного оружия и ядерных боеприпасов на территории Украины. В Белоруссию РФ зашла. Что нам мешает предложить делать то же самое французам или британцам?" — уточнил он.
Напомним, весной 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в Белоруссии завершается строительство хранилища российского тактического ядерного оружия. А 25 мая министры обороны двух стран подписали документы о его размещении, причём контроль за ЯО остаётся у Москвы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после появления в стране такого оружия недружественные соседи притихли и "крылья опустили". Тем временем в Киеве потребовали от Запада ядерные ракеты, назвав их своим "шансом на выживание".