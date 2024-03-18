На Украине снова вызвались хранить у себя ядерное оружие Франции и Британии

Украина готова разместить на своей территории ядерное оружие западных стран, так как Москва поставила такое вооружение Белоруссии. Об этом в интервью украинскому телеканалу "Прямой" сказал генерал ВСУ в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности страны Сергей Кривонос.

"Наши политики могли бы выйти на уровень общения с нашими американскими или британскими коллегами и сказать: "А давайте дадим разрешение на размещение носителей ядерного оружия и ядерных боеприпасов на территории Украины. В Белоруссию РФ зашла. Что нам мешает предложить делать то же самое французам или британцам?" — уточнил он.