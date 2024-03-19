"Начитанный, образованный, понимающий": Карпин вспомнил, каким Уткин был интересным человеком
Карпин признался, что находится в шоке из-за смерти Уткина
Валерий Карпин. Обложка © TACC / Эрик Романенко
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин признался, что известие о смерти спортивного комментатора Василия Уткина повергло его в шок. Он отметил, что любой разговор с журналистом был интересен.
"Я в шоке. С ним, помимо того, что общались, могу сказать, что дружили. Любой разговор с ним — это было интересно: он начитанный, образованный, понимающий. <...> Всегда интересно с ним было", — поделился Карпин в разговоре с журналистами.
О смерти Уткина, напомним, ранее сообщил его коллега по цеху, обозреватель и блогер Иван Карпов. Знаменитому спортивному комментатору было всего 52 года. Причиной смерти, предварительно, стала тромбоэмболия лёгочной артерии (закупорка кровеносных артерий в лёгких). Известно, что Уткин страдал от серьёзного заболевания сердечно-сосудистой системы. При этом незадолго до смерти он начал усиленно сбрасывать лишний вес. Дмитрий Губерниев уже назвал его смерть тяжелейшим ударом.