"Начитанный, образованный, понимающий": Карпин вспомнил, каким Уткин был интересным человеком

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин признался, что известие о смерти спортивного комментатора Василия Уткина повергло его в шок. Он отметил, что любой разговор с журналистом был интересен.

"Я в шоке. С ним, помимо того, что общались, могу сказать, что дружили. Любой разговор с ним — это было интересно: он начитанный, образованный, понимающий. <...> Всегда интересно с ним было", — поделился Карпин в разговоре с журналистами.