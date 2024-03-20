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20 марта, 07:49

На руднике "Пионер" в Приамурье обрушилось около 80 тысяч кубометров породы

Рудник "Пионер". Обложка © Telegram / Амурская область | Правительство

Рудник "Пионер". Обложка © Telegram / Амурская область | Правительство

На руднике "Пионер" в Амурской области обрушилось 80 тысяч кубометров породы. Об этом сообщили в оперативных службах. Объём рухнувшей горной породы в шахте превысил первоначальную оценку в девять раз.

Место обрушения на руднике золотодобывающего комбината "Пионер" в Амурской области. Видео © Telegram / "Следственный комитет Российской Федерации"

"По уточнённым данным, на руднике произошло обрушение 80 тысяч кубометров породы", — приводит ТАСС слова собеседника агентства, добавив, что первоначально сообщалось о завале в девять тысяч кубометров.

Рудник "Пионер". Фото © Telegram / Амурская область | Правительство

Рудник "Пионер". Фото © Telegram / Амурская область | Правительство

По его словам, спасателям остаётся расчистить около 37 тысяч кубометров породы, чтобы добраться до заблокированных горняков. В настоящее время на руднике приостановлены работы по вывозу горной породы из-за поступления грунтовых вод, которые необходимо откачать, сообщает РИА "Новости".

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Напомним, 18 марта на шахте "Пионер" в Зейском муниципальном округе Приамурья произошёл обвал. В результате под землёй оказались заблокированы 13 горняков. На месте развернули спасательную операцию, возбуждено уголовное дело. Президент России Владимир Путин поручил сделать всё для спасения рабочих. По словам полпреда главы государства в ДФО Юрия Трутнева, работы на аварийном участке осложняются поступлением воды. 20 марта стало известно, что специалисты начали бурить скважину к месту обрушения на шахте. На территорию приехал и глава региона. По его словам, обстановка на руднике сложная, однако спасатели имеют чёткий план работ.

Дарья Нарыкова
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