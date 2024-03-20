На руднике "Пионер" в Приамурье обрушилось около 80 тысяч кубометров породы

На руднике "Пионер" в Амурской области обрушилось 80 тысяч кубометров породы. Об этом сообщили в оперативных службах. Объём рухнувшей горной породы в шахте превысил первоначальную оценку в девять раз.

Место обрушения на руднике золотодобывающего комбината "Пионер" в Амурской области. Видео © Telegram / "Следственный комитет Российской Федерации"

"По уточнённым данным, на руднике произошло обрушение 80 тысяч кубометров породы", — приводит ТАСС слова собеседника агентства, добавив, что первоначально сообщалось о завале в девять тысяч кубометров.

Рудник "Пионер". Фото © Telegram / Амурская область | Правительство