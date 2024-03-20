"Застало врасплох": Решение США по поводу российских выборов шокировало Запад
La Reppublica: Блинкен заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России
Госсекретарь США Энтони Блинкен заблокировал текст заявления стран "Большой семёрки" (G7) с осуждением прошедших в России выборов президента, который подготовила Италия, председательствующая в объединении. Об этом сообщает газета La Repubblica со ссылкой на источники.
"Указание США застало всех врасплох", — отмечает издание.
По данным СМИ, такое решение главы Госдепа продиктовано желанием не давать повода Москве "вмешиваться в выборы президента США", которые состоятся в ноябре. Уточняется, что шерпы Италии подготовили заявление, где российские выборы назывались "фарсом". Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан положительно оценил заявление, а вот Блинкен дал отрицательную характеристику. При этом он также критически высказался о выборах в РФ.
В самой Италии оценки российских выборов разошлись. Так, вице-премьер, министр транспорта и инфраструктуры, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини заявил, что "принял к сведению" их результат и подчеркнул, что "народ, который голосует, всегда прав". А вот другой вице-премьер, глава МИД Антонио Таяни, возглавляющий вторую правящую партию "Вперёд, Италия!", сказал, что выборы в России якобы были отмечены "оказанием давления и насилием".
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россию не волнуют оценки выборов со стороны недружественных стран. Комментируя высказывание Блинкена, дипломат подчеркнул, что нравоучения и оскорбительные выпады Москва не приемлет.
Как сообщал Life.ru, выборы президента РФ проходили с 15 по 17 марта. Явка избирателей (77,44%) стала рекордной в истории современной России. Действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28% голосов и одержал убедительную победу. Вторым стал кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,31% голосов, третьим — кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков, набравший 3,85%. На четвёртом месте расположился кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,2%. В МИД сообщили, что за рубежом на выборах президента проголосовало почти 250 тысяч граждан России. Победитель там оказался тот же.
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