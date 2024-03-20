"Застало врасплох": Решение США по поводу российских выборов шокировало Запад

Госсекретарь США Энтони Блинкен заблокировал текст заявления стран "Большой семёрки" (G7) с осуждением прошедших в России выборов президента, который подготовила Италия, председательствующая в объединении. Об этом сообщает газета La Repubblica со ссылкой на источники.

"Указание США застало всех врасплох", — отмечает издание.

По данным СМИ, такое решение главы Госдепа продиктовано желанием не давать повода Москве "вмешиваться в выборы президента США", которые состоятся в ноябре. Уточняется, что шерпы Италии подготовили заявление, где российские выборы назывались "фарсом". Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан положительно оценил заявление, а вот Блинкен дал отрицательную характеристику. При этом он также критически высказался о выборах в РФ.

В самой Италии оценки российских выборов разошлись. Так, вице-премьер, министр транспорта и инфраструктуры, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини заявил, что "принял к сведению" их результат и подчеркнул, что "народ, который голосует, всегда прав". А вот другой вице-премьер, глава МИД Антонио Таяни, возглавляющий вторую правящую партию "Вперёд, Италия!", сказал, что выборы в России якобы были отмечены "оказанием давления и насилием".