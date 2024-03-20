Песков: Путин уже говорил о реакции РФ на появление французских войск на Украине
Президент России Владимир Путин ранее уже говорил о том, как Москва отреагирует на возможное появление французских войск на территории Незалежной. Об этом в ходе брифинга напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Если вы вспомните выборную ночь, ночной подход президента, он отвечал на ваш вопрос. Просто перечитайте то, что президент [сказал], и вы найдёте ответ", — отметил представитель Кремля в разговоре с журналистами.
Также он ответил на вопрос по поводу различных трактовок слов президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск на Украину. Так, Песков подчеркнул, что подобные заявления от главы Пятой республики не могут быть истолкованы как-то иначе. По словам пресс-секретаря Путина, Макрон весьма последователен в своей идее фикс, поэтому его тезисы вряд ли можно пытаться оправдать якобы неверным переводом.
Ранее Путин предупредил, что ввод военного контингента стран Евросоюза на Украину не изменит ситуацию на поле боя. В ответ на дерзкие слова Макрона о "красных линиях" российский лидер заявил, что государства с подобной позицией должны осознавать, что тогда и у Москвы в отношении них никаких "красных линий" не будет.
Напомним, в последние дни со стороны Макрона всё чаще звучат скандальные заявления о России и конфликте на Украине. Начало им положило резонансное высказывание о возможной отправке контингента НАТО на Украину. Однако союзники Парижа отвергли эту идею и Франции пришлось скорректировать изначальное заявление. Позже Макрон снова не исключил отправку своих солдат в Незалежную, а накануне глава СВР Сергей Нарышкин рассказал, что Париж уже готовит воинский контингент для отправки туда.
TACC / Сергей Бобылёв