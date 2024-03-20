Песков: Путин уже говорил о реакции РФ на появление французских войск на Украине

Президент России Владимир Путин ранее уже говорил о том, как Москва отреагирует на возможное появление французских войск на территории Незалежной. Об этом в ходе брифинга напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Если вы вспомните выборную ночь, ночной подход президента, он отвечал на ваш вопрос. Просто перечитайте то, что президент [сказал], и вы найдёте ответ", — отметил представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Также он ответил на вопрос по поводу различных трактовок слов президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск на Украину. Так, Песков подчеркнул, что подобные заявления от главы Пятой республики не могут быть истолкованы как-то иначе. По словам пресс-секретаря Путина, Макрон весьма последователен в своей идее фикс, поэтому его тезисы вряд ли можно пытаться оправдать якобы неверным переводом.