В заваленную шахту рудника "Пионер" в Приамурье пробурят две скважины

В заваленную после обрушения породы шахту на руднике "Пионер" в Приамурье, где находятся горняки, пробурят две разведывательные скважины. Об этом в среду, 20 марта, сообщил глава региона Василий Орлов.

Место обрушения на руднике золотодобывающего комбината "Пионер" в Амурской области. Видео © Telegram / Следственный комитет Российской Федерации

"Первая [скважина] ведёт к предполагаемому месту расположения горняков, её начали бурить сегодня. Вторая свяжет спасателей с горизонтом шахты, который расположен ближе. Она поможет более точно оценить обстановку внутри", — сообщил он в телеграм-канале.

Место обрушения на руднике золотодобывающего комбината "Пионер" в Амурской области. Фото © Telegram / Василий Орлов

Как отметили в региональном кабмине, скважину к горнякам должны пробурить за 2,5–3 дня, работы уже начались и идут со скоростью 100 метров в сутки. В скважины опустят специальные камеры, а ночью спасатели намерены возвести бетонную перемычку — она защитит от повторного обвала и воды.