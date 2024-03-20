В заваленную шахту рудника "Пионер" в Приамурье пробурят две скважины
Место обрушения на руднике золотодобывающего комбината "Пионер" в Амурской области. Обложка © Telegram / Василий Орлов
В заваленную после обрушения породы шахту на руднике "Пионер" в Приамурье, где находятся горняки, пробурят две разведывательные скважины. Об этом в среду, 20 марта, сообщил глава региона Василий Орлов.
Место обрушения на руднике золотодобывающего комбината "Пионер" в Амурской области. Видео © Telegram / Следственный комитет Российской Федерации
"Первая [скважина] ведёт к предполагаемому месту расположения горняков, её начали бурить сегодня. Вторая свяжет спасателей с горизонтом шахты, который расположен ближе. Она поможет более точно оценить обстановку внутри", — сообщил он в телеграм-канале.
Место обрушения на руднике золотодобывающего комбината "Пионер" в Амурской области. Фото © Telegram / Василий Орлов
Как отметили в региональном кабмине, скважину к горнякам должны пробурить за 2,5–3 дня, работы уже начались и идут со скоростью 100 метров в сутки. В скважины опустят специальные камеры, а ночью спасатели намерены возвести бетонную перемычку — она защитит от повторного обвала и воды.
Место обрушения на руднике золотодобывающего комбината "Пионер" в Амурской области. Фото © Telegram / Василий Орлов
Как сообщал Life.ru, обвал на шахте "Пионер" в Приамурье произошёл 18 марта. Под землёй оказались заблокированы 13 горняков. На месте развернули спасательную операцию, возбуждено уголовное дело. Российский лидер Владимир Путин поручил сделать всё для спасения рабочих. По словам полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, работы на аварийном участке осложняются поступлением воды. 20 марта сообщалось, что специалисты начали бурить скважину к месту обрушения в шахте.