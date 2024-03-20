Сербия захотела выслать протестующих российских релокантов

Власти Сербии намерены выслать из республики ряд протестно настроенных граждан России, которые активно участвовали в акциях против результатов парламентских выборов в стране в декабре 2023 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на источники, близкие к сербским органам исполнительной власти.

Уточняется, что на митингах 2023 года в Белграде было зафиксировано активное участие либерально настроенных российских релокантов. Они блокировали работу управленческих структур в столице Сербии. Местные власти не в первый раз обратили внимание на деструктивную активность части релокантов и их контакты с оппозиционерами. Спецслужбы страны планируют привлекать таких людей к ответственности.