Сербия захотела выслать протестующих российских релокантов
RT: Сербия намерена выдворить из страны протестующих релокантов из России
Власти Сербии намерены выслать из республики ряд протестно настроенных граждан России, которые активно участвовали в акциях против результатов парламентских выборов в стране в декабре 2023 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на источники, близкие к сербским органам исполнительной власти.
Уточняется, что на митингах 2023 года в Белграде было зафиксировано активное участие либерально настроенных российских релокантов. Они блокировали работу управленческих структур в столице Сербии. Местные власти не в первый раз обратили внимание на деструктивную активность части релокантов и их контакты с оппозиционерами. Спецслужбы страны планируют привлекать таких людей к ответственности.
Напомним, 24 декабря недовольные результатами выборов в Скупщину Белграда сторонники сербской оппозиции организовали штурм городской администрации. В результате полиция применила слезоточивый газ в ответ на попытку протестующих проникнуть в здание государственного учреждения. По словам президента страны Александра Вучича, было арестовано более 35 человек. На этом акции протеста не закончились — сторонники прозападной оппозиции выходили митинговать на протяжении нескольких дней. В МИД России увидели в белградском протесте след западной техники "майданов".
ТАСС / Александр Дзюба