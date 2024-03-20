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20 марта, 15:04

Сербия захотела выслать протестующих российских релокантов

RT: Сербия намерена выдворить из страны протестующих релокантов из России

Власти Сербии намерены выслать из республики ряд протестно настроенных граждан России, которые активно участвовали в акциях против результатов парламентских выборов в стране в декабре 2023 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на источники, близкие к сербским органам исполнительной власти.

Уточняется, что на митингах 2023 года в Белграде было зафиксировано активное участие либерально настроенных российских релокантов. Они блокировали работу управленческих структур в столице Сербии. Местные власти не в первый раз обратили внимание на деструктивную активность части релокантов и их контакты с оппозиционерами. Спецслужбы страны планируют привлекать таких людей к ответственности.

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Напомним, 24 декабря недовольные результатами выборов в Скупщину Белграда сторонники сербской оппозиции организовали штурм городской администрации. В результате полиция применила слезоточивый газ в ответ на попытку протестующих проникнуть в здание государственного учреждения. По словам президента страны Александра Вучича, было арестовано более 35 человек. На этом акции протеста не закончились — сторонники прозападной оппозиции выходили митинговать на протяжении нескольких дней. В МИД России увидели в белградском протесте след западной техники "майданов".

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ТАСС / Александр Дзюба

Дарья Нарыкова
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