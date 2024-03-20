Глава ОАЭ поздравил Путина с безоговорочной победой на выборах и пожелал успехов
Президент Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил российского лидера Владимира Путина с безоговорочной победой на прошедших президентских выборах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Там отметили, что в ходе телефонного разговора лидер ближневосточного государства пожелал Путину дальнейших успехов на высшем государственном посту, а также выразил признательность за внимание, которое уделяется укреплению российско-эмиратских отношений.
"Поблагодарив за добрые пожелания, Владимир Путин в свою очередь поздравил Мухаммеда Аль Нахайяна, весь эмиратский народ со священным для мусульман месяцем Рамадан", — говорится в сообщении Кремля.
Стороны выразили удовлетворение развитием торгово-экономического сотрудничества, объёмы которого по итогам 2023 года вышли на рекордный уровень. Кроме того, Путин и Аль Нахайян обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта с учётом предпринимаемых Россией и ОАЭ усилий по оказанию гумпомощи жителям сектора Газа.
Трёхдневное голосование в рамках президентских выборов в России завершилось 17 марта. Согласно финальным результатам, после обработки 100% голосов победу одержал Владимир Путин, набрав 87,28% голосов. Ранее действующего главу государства уже поздравили некоторые иностранные коллеги: глава КНДР Ким Чен Ын, президент Ирана Эбрахим Раиси, премьер Армении Никол Пашинян, премьер Индии Нарендра Моди и другие мировые лидеры.
TACC / POOL / Павел Бедняков