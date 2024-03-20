Глава ОАЭ поздравил Путина с безоговорочной победой на выборах и пожелал успехов

Президент Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил российского лидера Владимира Путина с безоговорочной победой на прошедших президентских выборах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Там отметили, что в ходе телефонного разговора лидер ближневосточного государства пожелал Путину дальнейших успехов на высшем государственном посту, а также выразил признательность за внимание, которое уделяется укреплению российско-эмиратских отношений.

"Поблагодарив за добрые пожелания, Владимир Путин в свою очередь поздравил Мухаммеда Аль Нахайяна, весь эмиратский народ со священным для мусульман месяцем Рамадан", — говорится в сообщении Кремля.