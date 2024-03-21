Политолог считает, что войска из Франции займут правобережье Днепра
Политолог Клинцевич: По французскому контингенту на Украине будет легче бить
Благодаря некоторым источникам известно, что французские солдаты на двух самолётах прибыли в Софию и направляются в сторону украинской границы. Как рассказал MK.Ru глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, основной костяк передового отряда — французский иностранный легион.
Он напомнил, что войсковое соединение состоит из двух тысяч человек, это шесть мотострелковых рот, есть мотопехотные и инженерные роты. Также у них есть рота обеспечения, чтобы выгрузить 20-тысячный французский контингент.
"Это фактически два сводных армейских корпуса, которые будут состоять из солдат европейских армий. Скорее всего, им будет поставлена задача занять правобережье Днепра и обеспечить сохранность Украины на той территории, где они будут находиться", — пояснил Клинцевич.
По его словам, эти соединения станут законной целью для российских ударов. При этом высока вероятность, что НАТО будет расценивать их как нападение на альянс.
Однако эксперт попросил не забывать, что оборонительный альянс зашёл на территорию, где ведутся боевые действия, но Париж на Украине занимается точно не обороной.
Клинцевич также не исключил, что на поддержку французских военных могут быть брошены Военно-воздушные силы, что может перерасти в полномасштабный конфликт. И вместе с тем, по словам эксперта, русским будет легче наносить удары по французам, ведь это противник, с которым не говоришь на одном языке и не имеешь этнически культурно-гуманитарные связи.
Напомним, недавно Эмманюэль Макрон озвучил идею отправки западных войск на Украину. Союзники Парижа сразу отвергли эту идею, и французские власти были вынуждены скорректировать изначальное заявление президента. Однако, по данным Службы внешней разведки России, республика уже готовит воинский контингент и на начальном этапе он составит две тысячи человек. Тем временем в Минобороны Франции всё отрицают.
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