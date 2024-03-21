Политолог считает, что войска из Франции займут правобережье Днепра

Благодаря некоторым источникам известно, что французские солдаты на двух самолётах прибыли в Софию и направляются в сторону украинской границы. Как рассказал MK.Ru глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, основной костяк передового отряда — французский иностранный легион.

Он напомнил, что войсковое соединение состоит из двух тысяч человек, это шесть мотострелковых рот, есть мотопехотные и инженерные роты. Также у них есть рота обеспечения, чтобы выгрузить 20-тысячный французский контингент.

"Это фактически два сводных армейских корпуса, которые будут состоять из солдат европейских армий. Скорее всего, им будет поставлена задача занять правобережье Днепра и обеспечить сохранность Украины на той территории, где они будут находиться", — пояснил Клинцевич.

По его словам, эти соединения станут законной целью для российских ударов. При этом высока вероятность, что НАТО будет расценивать их как нападение на альянс.

Однако эксперт попросил не забывать, что оборонительный альянс зашёл на территорию, где ведутся боевые действия, но Париж на Украине занимается точно не обороной.